Autoroute 13 (Chomedey), à Laval - Des travaux préparatoires débuteront le 10 octobre

LAVAL, QC, le 3 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports annonce la mise en oeuvre, à compter du 10 octobre, de travaux préparatoires pour la réalisation du projet d'asphaltage de la chaussée de l'autoroute 13 (Chomedey), entre les ponts Louis-Bisson et Vachon, à Laval. Ces interventions, qui visent à améliorer la sécurité et le confort de roulement sur cet axe routier, se poursuivront jusqu'à la période hivernale et reprendront au printemps afin de réaliser et compléter ces travaux.

Gestion de la circulation

Ces travaux entraîneront des fermetures partielles et complètes de nuit et partielles durant les fins de semaines de divers tronçons de l'autoroute et de bretelles d'accès:

Autoroute 13, en direction nord, entre les ponts Louis-Bisson et Vachon

Fermetures complètes ou partielles de nuit, de 2 ou 3 voies;

Fermetures partielles de jour, durant certaines fins de semaine, d'une à deux voies.

Autoroute 13, en direction nord, entre la sortie no 12 Boul. Samson/Boul. Notre-Dame/Boul. St-Martin et le boulevard Sainte-Rose

Fermetures complètes de nuit;

Fermetures complètes de nuit de la bretelle de sortie no 12 Boul. Samson/Boul. Notre-Dame /Boul. St-Martin de l'autoroute 13.

Autoroute 13, en direction sud, à la hauteur du boulevard Dagenais

Fermeture complète de nuit.

La coordination des travaux sera effectuée de manière à limiter les incidences et les chemins de détour. Lors des fermetures complètes, les usagers de la route sont invités à suivre les chemins de détours balisés sur le réseau. À noter que la limite de vitesse sera réduite dans la zone de travaux.

En raison de contraintes opérationnelles ou météorologiques, ces travaux pourraient être annulés ou reportés sans préavis. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours en consultant le Québec 511.

Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2022-2024 de la région des Laval.

Le Ministère remercie les usagers de la route et les citoyens du secteur pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

