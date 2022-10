LA BAIE EST FIÈRE DE PRÉSENTER LA LISTE DES CRÉATEURS DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION LES PLUS INSPIRANTS DU PAYS EN 2022 SELON LA CAFA (CANADIAN ARTS & FASHION AWARDS)





En célébrant les talents les plus novateurs et les plus inspirants de l'industrie de la mode au Canada, La Baie est fière de présenter la première liste des créateurs de la nouvelle génération selon la CAFA. La liste reconnaît 25 des étoiles montantes les plus audacieuses et les plus brillantes du pays dans diverses disciplines créatives. On y trouve notamment des coiffeurs, des maquilleurs, des graphistes, des artistes numériques et des photographes. Il s'agit d'une toute nouvelle catégorie présentée lors du prestigieux événement mode qui, cette année, aura lieu le 15 octobre.

« La CAFA a toujours pensé que la célébration du travail exceptionnel des talents canadiens est essentielle pour encourager les créateurs de la nouvelle génération et les soutenir dans leur carrière », a déclaré Vicky Milner, présidente de la CAFA. « Cette liste nous permet de mettre davantage l'accent sur les talents locaux et de donner une voix aux créateurs de la nouvelle génération au Canada. La CAFA est heureuse de présenter cette liste en collaboration avec La Baie. »

« Puisque nous sommes l'une des principales destinations au pays en matière de style de vie, il est important pour nous de soutenir les talents émergents dans toutes les disciplines qui contribuent à façonner l'avenir de notre industrie », a ajouté Laura Janney, marchande en chef à La Baie. « Notre partenariat avec la CAFA dans l'établissement de cette première liste est le reflet de notre engagement. Nous tenons à féliciter tous ceux qui se sont distingués. »

Voici les noms figurant sur la liste 2022 des créateurs de la nouvelle génération :

3-Dimensional , directeur artistique ou producteur, Montréal

, directeur artistique ou producteur, Montréal Alanna Fennell , maquilleuse, Toronto

, maquilleuse, Toronto Amika Cooper , artiste numérique, graphiste et illustratrice, N. Y.

, artiste numérique, graphiste et illustratrice, N. Y. Ara Coutts , photographe, Toronto

, photographe, Toronto Basia Wyszynski , styliste, Toronto

, styliste, Toronto Cash Labs , directeur artistique ou producteur, Toronto

, directeur artistique ou producteur, Toronto Christal Williams , styliste, Toronto

, styliste, Toronto Elyse Saunders , artiste, Toronto

, artiste, Toronto Jess Mori , styliste, Toronto

, styliste, Toronto Joshua Rille , photographe, Toronto

, photographe, Toronto Kirk Lisaj , photographe, Toronto

, photographe, Toronto Lateisha Grant , créatrice beauté numérique, coiffeuse et maquilleuse, Toronto

, créatrice beauté numérique, coiffeuse et maquilleuse, Toronto Lian Benoit , photographe, Montréal

, photographe, Montréal Lindsay Anne Delaney , directrice artistique ou productrice, artiste numérique, photographe et vidéaste, Toronto

, directrice artistique ou productrice, artiste numérique, photographe et vidéaste, Toronto Lisa Kolmakova , coiffeuse et maquilleuse, Toronto

, coiffeuse et maquilleuse, Toronto Lynne Weare , styliste, Toronto

, styliste, Toronto Magdalena Sokoloski , photographe et vidéaste, Toronto

, photographe et vidéaste, Toronto Mei Pang , créatrice beauté numérique, Toronto

, créatrice beauté numérique, Toronto Mirian Njoh , créatrice mode numérique, Toronto

, créatrice mode numérique, Toronto Othello Grey , photographe, Toronto

, photographe, Toronto Rahnell Branton, créatrice beauté numérique, coiffeuse et maquilleuse, Toronto

créatrice beauté numérique, coiffeuse et maquilleuse, Toronto Santanáe Luzige , styliste mode, Toronto

, styliste mode, Toronto Serena Mola , directrice artistique ou productrice, photographe, Toronto

, directrice artistique ou productrice, photographe, Toronto What I Like Studio , directeur artistique ou producteur, photographe et vidéaste, Toronto

, directeur artistique ou producteur, photographe et vidéaste, Toronto Yaw Tony, directeur artistique ou producteur, artiste numérique, créateur mode numérique, graphiste et illustrateur, Toronto

Nous rendrons hommage aux finalistes lors de la cérémonie de remise des CAFA, qui aura lieu 15 octobre 2022 à l'hôtel Fairmont Royal York de Toronto. Le lauréat du Fonds pour la mode La Baie sera également honoré lors de cette soirée. Le Fonds pour la mode La Baie est une initiative visant à encadrer et à soutenir les marques et les créateurs PANDC émergents du Canada. Cette année, le Fonds remettra au gagnant une subvention de 25 000 $ en plus de lui offrir un programme de mentorat de 3 ans pour l'aider à aplanir certains des obstacles auxquels font face les créateurs qui s'engagent dans le secteur concurrentiel du commerce de détail.

À PROPOS DES CAFA

Les CAFA ont été créés pour soutenir et célébrer l'industrie canadienne de la mode. En reconnaissant les réalisations exceptionnelles et les talents émergents de la mode canadienne et en en faisant la promotion, les CAFA ont pour mission d'obtenir une plus grande reconnaissance pour nos artistes et de leur offrir une plus grande place sur le marché, tant au pays qu'à l'étranger, en plus de soutenir le développement économique de l'industrie de la mode.

Les CAFA s'engagent à développer et à cultiver davantage les talents locaux en leur offrant des occasions de mentorat et de financement, ainsi qu'en établissant des partenariats collaboratifs visant à unir l'industrie de la mode et les diverses initiatives existantes en matière de mode au pays.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.cafawards.ca.

À PROPOS DE LA BAIE

Grâce à une approche axée sur le numérique et sur des objectifs précis, La Baie aide les Canadiens à profiter pleinement de leur style de vie. La Baie exploite labaie.com et son Marché, l'une des plus importantes plateformes style de vie haut de gamme numériques au pays, qui entretient des liens homogènes avec un réseau de 84 magasins La Baie d'Hudson. La Baie s'est bâti une réputation de qualité et de style grâce à un assortiment incomparable de vêtements, de mode maison, de produits de beauté, de concepts de restauration et bien plus. Suivez-nous sur les médias sociaux : Instagram, Facebook, Twitter et TikTok.

La Baie et La Baie d'Hudson font partie du portefeuille de marques de HBC. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Les rayures emblématiques sont une marque déposée de HBC.

