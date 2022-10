Exo tiendra une séance publique en présentiel et webdiffusée le 27 octobre 2022





MONTRÉAL, le 3 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Exo tient à informer sa clientèle qu'une séance d'information publique hybride se tiendra le jeudi 27 octobre, à 19 heures. La séance se tiendra en présentiel à Exporail, le Musée ferroviaire canadien, au 110, rue Saint-Pierre, Saint-Constant. Elle sera également webdiffusée en direct sur la page Facebook d'exo.

Cette séance d'information publique sera l'occasion de faire une mise à jour sur les enjeux de pénurie de main-d'oeuvre qui affectent les fournisseurs d'exo, sur l'achalandage de nos services et sur plusieurs projets porteurs sur lesquels les équipes d'exo travaillent. Comme à chaque fois, une période de questions-réponses avec les experts d'exo est également au menu de cette séance.

«?Nous sommes heureux de constater que de plus en plus d'usagers montent et remontent à bord de nos trains et nos autobus depuis la rentrée. Cette séance sera l'occasion de présenter au public les actions concrètes que nous avons mises en place pour limiter les effets de la pénurie de chauffeurs sur notre clientèle ainsi que de présenter les projets sur lesquels nos équipes travaillent actuellement?», a déclaré Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

Les participants sont invités à faire parvenir leurs questions en avance, avant le 24 octobre à minuit, au moyen d'un formulaire disponible sur notre site Web. Nos experts répondront aussi aux questions qui seront posées lors de la séance.

«?Il est important pour exo d'aller fréquemment à votre rencontre pour échanger avec vous et répondre à vos questions. Nous avons hâte de vous revoir en personne?!?», a ajouté Sylvain Yelle à l'attention des usagers des services d'exo.

Pour toutes informations à propos de la séance publique du 27 octobre prochain ou pour poser vos questions : https://exo.quebec/fr/a-propos/seances-publiques

Il sera possible d'accéder au visionnement de la séance d'information publique directement de la page Facebook d'exo : https://www.facebook.com/alloexo/events

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Son réseau compte 5 lignes de trains, 229 lignes d'autobus et 87 lignes de taxibus.

SOURCE exo

Communiqué envoyé le 3 octobre 2022 à 14:16 et diffusé par :