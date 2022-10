Monument Re annonce la fusion d'AME Life Lux S.A. dans Monument Assurance Luxembourg S.A.





Monument Re a annoncé aujourd'hui qu'AME Life Lux S.A. fusionnera dans Monument Assurance Luxembourg S.A. suite à l'obtention de l'approbation réglementaire du Commissariat aux Assurances. Suite à cette fusion, Monument Assurance Luxembourg S.A. deviendra par conséquent l'unique entité Monument Luxembourg.

Monument Re Limited est un réassureur et consolidateur d'actifs avec un bilan éprouvé dans le domaine de l'acquisition et de l'exploitation de portefeuilles ou d'assureurs directs en Europe. Présent aux Bermudes, Monument Re jouit d'une équivalence parfaite avec la Suisse, sous la directive Solvabilité II. Le Groupe Monument Re est également actif via ses filiales en Belgique, en Irlande, sur l'Île de Man, à Guernesey et au Luxembourg. La société possède des succursales en Espagne, Italie et Allemagne. Chaque entité est soumise à la réglementation locale et Monument Re fait l'objet d'une surveillance de groupe par l'Autorité monétaire des Bermudes.

Monument Assurance Luxembourg S.A. est une compagnie d'assurance-vie luxembourgeoise pleinement agréée, réglementée par le Commissariat aux Assurances. La société possède des succursales en Espagne, Italie et Allemagne. Sa stratégie vise l'acquisition, par transfert de portefeuilles ou achat ferme, des portefeuilles gérés sur le legacy et connexes au Luxembourg, en Italie et en Espagne.

