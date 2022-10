Siwar Foods signe un partenariat exclusif avec le fabricant italien de desserts Dolceria Alba





RIYADH, Arabie saoudite, 3 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Siwar Foods a signé un partenariat exclusif avec le fabricant italien de desserts Dolceria Alba. L'accord permettra à Siwar de lancer une gamme de desserts sous sa propre marque sur le marché de l'Arabie saoudite, couvrant le commerce de détail et le secteur HORECA.

La gamme comprend plusieurs desserts à base de crème glacée semi-gelée (Semi Freddo), dont le mi-cuit au chocolat, le cheesecake aux baies sauvages, le tiramisu infusé au café et le gâteau aux pistaches avec une touche exotique. Siwar a fait son entrée sur le marché des produits prêts-à-manger en mai 2020 et est devenu en peu de temps un acteur majeur des produits de grande consommation dans la catégorie des produits surgelés avec une forte présence dans le commerce de détail à travers l'Arabie saoudite. Basée en Italie, Dolceria Alba a commencé à produire des desserts de haute qualité en 2006 et l'entreprise tient une usine dans le nord-ouest de l'Italie.

Commentant ce partenariat, le PDG Loaye Al-Nahedh a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à l'un des meilleurs fabricants de desserts glacés d'Europe. Cela nous permettra non seulement d'offrir certains des meilleurs desserts du monde à nos clients saoudiens, mais aussi de bénéficier de l'innovation et de la R&D de pointe qui font la réputation de Dolceria Alba. Nous pourrons ainsi anticiper les tendances de consommation sur notre marché. »

M. Carlo Rolle, directeur commercial de Dolceria Alba, a ajouté : « C'est un privilège de travailler avec un acteur aussi dynamique dans le secteur des produits de grande consommation. Cela nous permettra d'entrer dans l'un des plus grands pays inexploités de la région et, à terme, de nous développer avec Siwar sur d'autres marchés régionaux. »

La gamme complète de plats et de desserts prêts-à-manger de Siwar est disponible chez les détaillants de toute l'Arabie saoudite ou peut être commandée en ligne via l'application mobile Siwar.

À propos de Siwar Foods : Nous sommes une nouvelle entreprise saoudienne de produits de grande consommation, dont l'objectif est de redéfinir le secteur de l'alimentation « rapide » en Arabie saoudite et dans la région. Fondés sur un modèle commercial agile, nous travaillons avec des fournisseurs de premier plan pour proposer sur notre marché des produits prêts-à-manger inspirés par les saveurs du monde entier. Nos produits aident les gens à mieux vivre, sans faire de compromis sur ce qui est important pour eux : la diversité, le goût, la qualité et le prix. Nous servons les secteurs des consommateurs et des entreprises, avec une présence omnicanale dans le commerce de détail, en ligne et dans les distributeurs automatiques « Chef in a Box », une première dans la région. Grâce à notre engagement en faveur de la durabilité et d'une approche commerciale respectueuse de l'environnement, nous sommes fiers de nous aligner sur la Vision 2030.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1912504/Siwar_Foods_Dolceria_Alba_Logo.jpg

