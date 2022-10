Google Canada consacre 2,7 millions de dollars à la sécurité en ligne et à la formation aux compétences numériques pour les communautés autochtones





TORONTO, le 3 oct. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Google Canada annonce l'octroi de 2,7 millions de dollars en subventions Google.org pour permettre aux Canadiens de rester en sécurité en ligne et pour créer des opportunités économiques plus inclusives pour les communautés autochtones du Canada. Parallèlement aux nouvelles d'aujourd'hui, une étude de Public First a été publiée pour révéler l'impact de Google sur l'économie canadienne.

Pour aider à combler l'important écart de compétences et d'éducation entre les populations autochtones et non autochtones au Canada, ComIT recevra une subvention de Google.org de plus de 1,3 million de dollars pour poursuivre son travail de requalification des demandeurs d'emploi autochtones pour de nouvelles carrières dans le domaine de la technologie. Le programme Recoding Futures de ComIT a été créé en 2020 avec le soutien de Google.org pour offrir une formation en informatique aux apprenants autochtones du Canada. Le programme se déroule virtuellement et couvre des sujets tels que la pensée conceptuelle, HTML, CSS, Javascript .NET, Python, React et Node.

« ComIT est ravie de recevoir le soutien continu de Google pour offrir une formation technologique gratuite aux étudiants autochtones à travers le Canada, et pour augmenter la représentation autochtone dans le secteur technologique canadien », a déclaré Pablo Listingart, directeur exécutif de ComIT. « Depuis l'annonce du programme Recoding Futures en 2020, plus de 1 600 étudiants autochtones se sont inscrits au programme, et plus de 800 étudiants ont terminé ou sont actuellement inscrits. »

Google annonce également de nouvelles subventions de Google.org pour soutenir la sécurité en ligne et les efforts de lutte contre la désinformation au sein des communautés mal desservies. Selon les recherches, les Canadiens de moins de 25 ans passent en moyenne 7 heures en ligne chaque jour et 42% des Canadiens ont connu au moins un incident de cybersécurité pendant la pandémie, ce qui a mis en évidence une augmentation des acteurs et de la complexité des cybermenaces pour les Canadiens. Actua recevra une subvention Google.org de plus de 670 000 dollars pour étendre son programme Engage. Empower. Connect qui permet aux jeunes des groupes vulnérables d'acquérir les compétences, les connaissances et la confiance nécessaires pour être cyberintelligents.

« Nous sommes incroyablement reconnaissants de la subvention de Google.org pour notre projet cyberintelligent qui donne aux jeunes les moyens d'explorer, de créer et de se connecter en ligne en toute sécurité », déclare Jennifer Flanagan, PDG d'Actua. « Avec l'accélération rapide de la transformation numérique, les jeunes du Canada sont en ligne plus que jamais. L'engagement de Google nous aidera à doter diverses populations de jeunes des compétences et de la confiance nécessaires pour évaluer de manière critique les interactions en ligne, éviter les menaces en ligne, utiliser la technologie en toute sécurité et participer à sa conception. »

Afin d'aider à améliorer l'alphabétisation numérique au Canada, HabiloMédias recevra une subvention de Google.org de plus de 670 000 dollars pour développer et mettre en oeuvre un programme national de formation à l'éducation aux médias numériques axé sur le soutien des communautés sous-représentées. Le programme vise à aider les Canadiens à faire preuve d'esprit critique lorsqu'ils utilisent, créent et utilisent du contenu en ligne.

« Grâce à cette subvention de Google.org, nous sommes ravis d'avoir la possibilité de dispenser une éducation aux médias numériques à des personnes dans tout le pays. Nous sommes ravis de travailler avec des partenaires communautaires pour aider à donner à davantage de personnes la possibilité de s'engager en ligne en tant que citoyens numériques actifs et informés », déclare Kathryn Ann Hill, directrice exécutive de HabiloMédias.

Le cabinet de conseil indépendant Public First a également publié une nouvelle étude sur l'impact de Google sur l'économie canadienne actuelle. Public First estime qu'en 2021, les outils Google Search, Google Play, YouTube, Google Cloud et Google Advertising ont contribué à générer 37 milliards de dollars d'activité économique pour les entreprises, les organismes à but non lucratif, les éditeurs, les créateurs et les développeurs canadiens. C'est l'équivalent d'environ 1,5 % du PIB du Canada, soit plus que la foresterie et l'aviation combinées.

« Le rapport sur l'impact économique de Google Canada en 2021 représente un point de basculement numérique pour le Canada et démontre la valeur et les opportunités qu'une présence numérique apporte aux créateurs et aux entreprises canadiennes à travers le pays », déclare Sabrina Geremia, VP & directrice nationale, Google Canada. « Alors que l'économie numérique se développe, nous continuons également à nous engager pour l'avenir du Canada, notamment en développant les compétences numériques, en soutenant la sécurité en ligne et en combattant la désinformation. »

Principales conclusions du rapport:

En 2021, Google a contribué à générer plus de 235M de connexions directes mensuelles, notamment des appels téléphoniques, des demandes d'itinéraires, des messages, des réservations et des avis pour les entreprises canadiennes.

Public First estime qu'en 2021, Google Search et Ads soutiennent 1,7 milliard de dollars d'exportations pour l'économie canadienne.

Le rapport examine également comment les produits et services de Google ont aidé les Canadiens à trouver des informations faisant autorité, à améliorer leur productivité, à continuer à apprendre et à trouver des emplois. Le rapport complet est disponible ici .

À propos de Google Canada

La mission de Google est d'organiser les informations du monde entier et de les rendre universellement accessibles et utiles. En tant que chef de file mondial en matière de technologie, les innovations de Google dans le domaine de la recherche et de la publicité sur le Web ont fait de son site Web une propriété Internet de premier plan et de sa marque l'une des plus reconnues au monde. Google Canada a des bureaux à Waterloo, Toronto, Montréal et Ottawa et compte plus de 2 000 employés canadiens travaillant dans des équipes d'ingénierie, de recherche en IA, de ventes et de marketing.

À propos de Google.org

La philanthropie de Google utilise les meilleures ressources de Google pour aider à résoudre certains des plus grands défis de l'humanité combinant financement, innovation et expertise technique pour soutenir les communautés mal desservies et offrir des opportunités à tous. Nous collaborons avec des organisations à but non lucratif et des entreprises sociales qui ont un impact significatif sur les communautés qu'elles représentent et dont le travail a le potentiel de produire des changements significatifs. Nous voulons un monde meilleur, plus rapidement -- et nous croyons qu'il faut tirer parti de la technologie et appliquer une innovation évolutive basée sur les données pour faire avancer les choses.

À propos de ComIT

ComIT est un organisme de bienfaisance enregistré qui propose des formations gratuites et des opportunités de développement professionnel dans le domaine des technologies de l'information. Les cours sont dispensés par des professionnels de l'informatique travaillant dans des entreprises de premier plan, et le programme d'études est conçu de manière à ce que les diplômés soient équipés pour répondre aux besoins du marché du travail actuel. ComIT croit que la démocratisation de l'éducation et des opportunités est la voie à suivre pour le Canada. Les candidatures sont maintenant ouvertes pour le programme Recoding Futures de ComIT. Les candidats intéressés peuvent visiter ComIT.org pour s'inscrire.

À propos de Actua

Actua est le plus grand organisme canadien de sensibilisation des jeunes aux sciences, à la technologie, à l'ingénierie et aux mathématiques (STIM). Il représente plus de 40 membres issus d'universités et de collèges . Chaque année, le réseau croissant d'organisations membres d'Actua fait participer plus de 350 000 jeunes dans 500 communautés du pays à des expériences d'apprentissage transformatrices en matière de STIM qui renforcent les compétences essentielles et la confiance. Actua se concentre sur l'engagement des jeunes sous-représentés par le biais de programmes spécialisés pour les jeunes autochtones, les filles et les jeunes femmes, les jeunes à risque et les jeunes vivant dans les communautés nordiques et éloignées. Ses principaux partenaires financiers comprennent le gouvernement du Canada, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, la Fondation RBC, la Fondation Suncor Energy, Protein Industries Canada, le Groupe Banque TD, la Fondation Toyota Canada, Enbridge, Microsoft Canada, la Fondation NCR et l'Impériale. Pour plus d'informations sur Actua, visitez actua.ca .

À propos de HabiloMédias

HabiloMédias , un organisme charitable canadien agréé, est le centre canadien pour la littératie aux médias numériques. Son vision consiste à ce que tous les Canadien.ne.s aient les recours en pensée critique nécessaires pour se livrer aux médias numériques en tant que citoyen.ne.s numériques actifs et informés.

À propos de Public First

Public First est un cabinet de conseil stratégique international qui aide les organisations à mieux comprendre l'opinion publique, à analyser les tendances économiques et à élaborer de nouvelles propositions politiques.

