Le Défi Sherweb amasse plus de 43 000 $ pour Leucan





Sherweb, chef de file mondial du marché du cloud, est fière d'annoncer qu'elle a amassé 43 044,30 $ dans le cadre de sa campagne de collecte de fonds annuelle, le Défi Sherweb Leucan.

Comme à chaque année, les employés et leurs proches étaient invités à amasser des fonds par le biais de diverses activités de financement organisées au cours de l'été. Pour une première fois dans l'histoire du Défi, le grand public a pu participer à la campagne grâce à des promotions sur certains plats aux restaurants Louis et à la Taverne Alexandre.

« Nous avons la chance de nous associer à Leucan depuis maintenant 10 ans, et encore cette année nous avons battu notre record. Chez Sherweb, nous sommes tous heureux d'aider ces familles à faire face au défi de taille qu'est le cancer. Notre objectif en 2023? Rebattre notre record! », souligne Marc-André Fontaine, vice-président au marketing et ambassadeur Leucan chez Sherweb.

L'objectif du Défi en 2022 était de collecter 25 000 $, montant que Sherweb a doublé pour la cause. Au fil des ans, l'entreprise sherbrookoise a recueilli plus de 120 000 $ pour Leucan. L'Association pour les enfants atteints de cancer utilisera ces fonds pour pallier les frais liés au traitement des enfants malades et soutenir leur famille. Leucan accepte les dons individuels et organisationnels tout au long de l'année. Joignez-vous à nous et donnez dès aujourd'hui : leucan.qc.ca/fr/donner/.

À propos de Sherweb

Plus de 7 000 partenaires revendeurs et 85 000 entreprises grandissent avec nos services cloud à valeur ajoutée. Nous soutenons nos clients en matière de stratégie d'affaires, de solutions cloud, d'opérations et d'expertise technologique. Peu importe le domaine, nous les aidons à maximiser leur potentiel avec une approche personnalisée. Pour en savoir plus : sherweb.com/fr/.

Communiqué envoyé le 3 octobre 2022 à 12:40 et diffusé par :