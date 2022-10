L'ORÉAL PARIS A ADRESSÉ UN MESSAGE D'ESTIME DE SOI À TOUTES LES FEMMES, À L'OCCASION DE SON DÉFILÉ « WALK YOUR WORTH » À L'ÉCOLE MILITAIRE





PARIS, 3 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Hier, dimanche 2 octobre, L'Oréal Paris faisait son grand retour dans la capitale mondiale de la mode pour la cinquième édition de son Défilé. Pour ce show en plein air ouvert à tous, la marque a investi les murs de l'École Militaire, monument historique niché au coeur de la Ville-Lumière et symbole de l'excellence à la française. Le message du défilé de cette année, « Walk Your Worth?», incarné par les porte-parole inspirant.e.s de la marque, était destiné à encourager toutes les femmes à se libérer du carcan de la société pour prendre conscience de leur valeur et aller aussi loin que leurs rêves les portent.

Walk Your Worth*, un message pour promouvoir l'émancipation des femmes dans le monde entier

Cette année, le défilé imaginé par L'Oréal Paris, partenaire officiel de la Fashion Week de Paris, mettait à l'honneur la beauté, la force et le potentiel des femmes, sous le prisme de l'estime de soi. Son leitmotiv, « Walk Your Worth », fait bien entendu écho à la fameuse signature de la marque «?Parce que vous le valez bien?», traduite de l'anglais « Because you're worth it ». Des mots percutants reflétant l'engagement militant de longue date de L'Oréal Paris aux côtés de toutes les femmes, partout dans le monde.

Les porte-parole de L'Oréal Paris ont célébré la sororité

Pour la cinquième fois depuis 2021, le Défilé s'est installé dans un écrin parisien de prestige pour célébrer la sororité et l'émancipation des femmes devant un public international. Aux côtés de l'artiste Yseult, qui foulait les podiums pour la deuxième année consécutive en tant qu'ambassadrice internationale de la marque, L'Oréal Paris a réuni sur scène plusieurs icônes de beauté et figures d'indépendance à l'image d'Andie MacDowell, Eva Longoria et Katherine Langford, qui ont ravi le public par leur assurance et leur charisme. D'autres porte-parole faisaient leur retour sur les planches, comme Aja Naomi King, Leïla Bekhti, Bebe Vio Grandis, Gemma Chan, Katherine Langford, Liya Kebede, Luma Grothe, Marie Bochet, Nidhi Sunil, Soo Joo Park, ou encore Nikolaj Coster Waldau.

Des amis proches de la marque en France ont également défilé pour soutenir ce message d'estime de soi : le mannequin Baptiste Giabiconi, l'influenceuse Léa Elui aux 17.3 millions d'abonnés sur Tik Tok mais aussi l'auteur-compositeur-interprète et acteur Dadju, porte-parole de la gamme Hydra Energetic de L'Oréal Men Expert.

Des looks beauté uniques

Cette année encore, le Défile? L'Oréal Paris a mis à l'honneur la synergie entre beauté et mode. Entourés de leurs équipes respectives, la Directrice Maquillage Internationale de la marque, Val Garland, et le Maestro de la Coiffure, Stéphane Lancien, étaient à nouveau aux commandes de ce show, mettant leur génie créatif au service de l'élaboration de looks fabuleux qui définiront les inspirations beauté et coiffure de la saison.

Pour cette édition 2022, L'Oréal Paris a noué des partenariats avec des marques de renom parmi lesquelles Anna October, APM Monaco, Atlein, Bianca Saunders, Bogdar, Burc Akyol, Coperni, Elie Saab, Ester Manas, Germanier, Giambattista Valli, Ifm, Jimmy Choo, Kenneth Ize, Koché, L'Uniforme, La Fetiche, Lado Bokuchava, Lecourt Mansion, Louis-Gabriel Nouchi, Marvin M'Toumo, Mossi, Ninna York, Opéra de Paris, Pierre Hardy, Robert Wun, Rokh, Roussey 3d, Sofia Ilmonen et Uncommon Matters.

Les invités de prestige du Défilé L'Oréal Paris

Damien Bonnard, Laurent Bourgeois, Larry Bourgeois, Simon Buret, Naomi Campbell, Dominic Cooper, Lara Fabian, Eye Haïdara, Jean-Michel Jarre, Estelle Lefébure, Gong Li, Chiara Mastroianni, Josephine Skriver, Jasmine Tookes.

