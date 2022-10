L'Ad Tech TripleLift nomme Dave Clark au poste de CEO





Issu du secteur des médias numériques, Dave Clark rejoint TripleLift au moment où la société accélère sa stratégie média + data et son expansion internationale.

PARIS, 3 octobre 2022 /PRNewswire/ -- TripleLift, Supply-Side Platform omnicanale (SSP), annonce l'arrivée de Dave Clark au poste de CEO. Il était jusqu'alors CEO de FreeWheel, société du groupe Comcast. Dave Clark remplace Eric Berry, cofondateur et CEO de TripleLift, qui n'en supervise plus les opérations mais conserve son rôle au sein du conseil d'administration. Cette annonce intervient après plusieurs années de croissance et de grandes réalisations pour TripleLift. En effet, la société a été cédée à Vista Equity Partners début 2021 et a acquis récemment 1plusX, plateforme d'activation de données 1st-party.

Dave Clark compte plus de vingt ans d'expérience dans le secteur du numérique -notamment dans les domaines de l'AdTech, du streaming, des logiciels et de l'édition. Avant de rejoindre FreeWheel, il a occupé de nombreux postes de direction au sein d'entreprises à la fois solides et à forte croissance, comme The Weather Channel, Viacom ou encore Fuse TV. Réputé pour sa grande expertise opérationnelle et commerciale, Dave Clark a prouvé par le passé sa capacité à tirer parti des forces d'une entreprise et à saisir de nouvelles opportunités de croissance pour en maximiser le potentiel.

« Le chemin parcouru par TripleLift pour devenir la Supply-Side Platform leader sur le plan international grâce à ses formats impactants, ses solutions data de pointe et sa proximité avec ses clients est très inspirante. » déclare Dave Clark, nouveau CEO de TripleLift. « Je suis impatient de poursuivre tout ce qui a fait le succès de cette entreprise et de participer à la mise en oeuvre de son ambition de réunir médias et data ? du native à la CTV. »

La nomination de Dave Clark intervient au cours d'une année très dynamique pour TripleLift. En mars dernier, la société a finalisé l'acquisition de 1plusX, plateforme d'activation de données 1st-party. Cette opération a pour objectif d'accélérer sa stratégie médias + data et d'élargir sa gamme de solutions fondées sur les données 1s-party à destination des éditeurs et des annonceurs. En août 2022, TripleLift a annoncé le lancement de ses activités dans la région DACH. Celle-ci s'ajoute à la liste des zones géographiques où l'entreprise est déjà présente, de la région EMEA à l'APAC. Enfin, TripleLift a noué en septembre un partenariat en matière de streaming avec Vevo. La technologie publicitaire CTV In-Show de la société permet de placer, en post-production, des produits et des marques dans les programmes de télévision.

Enfin, Ari Lewine, cofondateur et Chief Strategy Officer, et Jacqueline Quantrell, Chief Revenue Officer, quitteront leurs fonctions au sein de l'entreprise.

"Eric, Ari et Jacqueline ont chacun joué un rôle essentiel dans la création de TripleLift et contribué à son succès. Nous sommes reconnaissants envers Eric et Ari pour leur détermination à concrétiser leur vision et envers Jacqueline pour son engagement, en tant que Chief Revenue Officer, à développer l'entreprise ces cinq dernières années", déclare Martin Taylor, Managing Director de Vista Equity Partners, président de OneVista et membre du conseil d'administration de TripleLift. "L'expérience de Dave Clark correspond aux ambitions de l'entreprise. Elle lui permet également d'être immédiatement opérationnel pour s'assurer que les clients de TripleLift continuent à bénéficier du service qu'ils attendent et des résultats qu'ils exigent."

A propos de TripleLift

TripleLift est une société de technologie publicitaire qui réinvente le placement publicitaire en se positionnant au croisement de la création, du média et de la data. Sa place de marché sert les plus grandes marques mondiales, qu'il s'agisse d'éditeurs, de sociétés de streaming ou de demand-side platforms. Elle exécute plus d'un milliard de transactions publicitaires chaque mois. TripleLift est choisie par ses clients pour son offre complète, de la vidéo native a? la vidéo online en passant par la TV connectée, mais aussi pour ses innovations tournées vers l'optimisation des performances de ses partenaires. Intégrée au portefeuille de Vista Equity Partners, TripleLift figure parmi les listes « Inc. 5000 » et « Deloitte Technology Fast 500 » depuis 5 ans. Elle a également été inscrite 3 années consécutives au classement des entreprises Ad Tech les plus dynamiques établi par Business Insider et a été désignée AdTech TV la plus innovante en 2021 par Adexchanger.

Découvrez comment TripleLift dessine l'avenir de la publicite? sur www.triplelift.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1476042/TripleLift_Logo.jpg

