L'IFIC et Pollara publient le sondage 2022 auprès des investisseurs en fonds communs de placement et fonds négociés en bourse

TORONTO, 03 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC) et Pollara Strategic Insights publient aujourd'hui les résultats de leur Sondage annuel auprès des investisseurs canadiens en fonds communs de placement et en fonds négociés en bourse. Le sondage annuel mesure l'humeur et le comportement des investisseurs canadiens depuis 2006.



Cette année, le sondage a mis davantage l'accent sur la valeur des conseils et les réponses des investisseurs aux relevés annuels sur les frais et le rendement. Il y avait également une composante portant sur l'incidence de l'inflation sur l'épargne et les placements. Le sondage comportait aussi d'autres questions sur l'investissement responsable, y compris l'incidence perçue sur les rendements, les sources d'information et les intérêts dans des domaines précis.

« Le sondage Pollara auprès des investisseurs est devenu un outil de plus en plus utile pour tester les hypothèses réglementaires sur la valeur des conseils et mieux comprendre comment les investisseurs perçoivent les conseils », a déclaré Paul Bourque, président et chef de la direction de l'IFIC. « Nous sommes particulièrement heureux de constater que la vaste majorité des investisseurs estiment que les conseils qu'ils reçoivent valent les frais payés et que les investisseurs sont plus confiants quant à l'atteinte de leurs objectifs de placement lorsqu'ils font appel à un représentant en services financiers. »

« Ce sondage nous donne l'occasion d'en apprendre davantage sur la façon dont les investisseurs réagissent à l'évolution constante de la conjoncture économique », a déclaré Lesli Martin, vice-présidente, Pollara Strategic Insights. « En cette année de hausse de l'inflation, il était particulièrement intéressant d'en apprendre davantage sur la réaction des investisseurs. »

Cette année, le sondage s'est uniquement déroulé en ligne. Le sondage de 2022 a porté sur 4 045 investisseurs de fonds communs de placement et 1 503 investisseurs de FNB.

Principales constatations :

Pour les investisseurs en fonds communs de placement, la confiance que leur produit les aidera à atteindre leurs objectifs financiers est de 88 %, et pour les investisseurs en FNB, elle est de 91 %.

Neuf investisseurs dans les fonds communs de placement et les FNB sur dix sont satisfaits de leurs représentants.

Huit investisseurs dans les fonds communs de placement sur dix s'entendent pour dire que les conseils valent les frais payés et qu'ils ne voudraient pas gérer leurs placements eux-mêmes, ce qui représente une augmentation de deux et trois points respectivement. Sept investisseurs en FNB sur dix ne voudraient pas gérer leurs placements eux-mêmes, ce qui représente une augmentation de sept points.

80 % des investisseurs en fonds communs de placement et 73 % des investisseurs en FNB croient qu'ils obtiennent un meilleur rendement de leurs placements grâce à leur représentant en services financiers.

84 % des investisseurs en fonds communs de placement et 78 % des investisseurs en FNB se sentent plus sûrs d'atteindre leurs objectifs de placement lorsqu'ils font appel à un représentant en services financiers.

Les deux tiers des investisseurs se souviennent avoir reçu leurs relevés annuels sur les frais et le rendement (MRCC2), et 56 % des investisseurs en fonds communs de placement et 63 % des investisseurs en FNB déclarent avoir lu leurs relevés.

25 % des investisseurs détiennent actuellement des fonds d'investissement responsable, et une majorité de ceux qui n'en détiennent pas actuellement déclarent qu'ils pourraient en inclure dans leur portefeuille à l'avenir.

L'inflation a eu une incidence sur les placements, la moitié des investisseurs affirmant investir moins que d'habitude.

Pour consulter la version intégrale du sondage, veuillez visiter le site ific.ca/fr/ ou le site pollara.com.

À propos de l'IFIC

L'Institut des fonds d'investissement du Canada est la voix de l'industrie des fonds d'investissement au Canada. L'IFIC réunit environ 150 organisations, dont des gestionnaires de fonds, des courtiers, des fournisseurs de services professionnels et de services administratifs, afin de renforcer l'intégrité du secteur des fonds d'investissement, de favoriser la confiance du public à l'égard des fonds d'investissement et de permettre aux investisseurs d'obtenir de bons résultats. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l'économie du pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d'emplois. Pour en savoir plus au sujet de l'IFIC, rendez-vous au www.ific.ca/fr/.

À propos de Pollara Strategic Insights

Fondé en 1980, Pollara Strategic Insights est un des principaux cabinets de recherche de plein exercice au Canada. Il est doté d'une équipe de chercheurs chevronnés passionnés par les études réalisées au moyen de solutions créatives et personnalisées concrètes. Pollara tire pleinement avantage de son ensemble complet de méthodes et de techniques d'analyse quantitative et qualitative de pointe pour fournir des conseils stratégiques appuyés par des études à un grand éventail de clients de tous les secteurs à l'échelle régionale, nationale et mondiale.

