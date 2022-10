Canadian Geographic lance son premier long métrage documentaire, RETURNING HOME, avec Bell Média





Ce documentaire, le premier film réalisé par le cinéaste secwepemc Sean Stiller, sera diffusé en continu le 30 septembre sur Crave, sur CTV.ca et sur l'appli CTV

TORONTO, le 3 oct. 2022 /CNW/ - Le premier long métrage documentaire de Canadian Geographic, Returning Home, est largement diffusé dès aujourd'hui par l'entremise de propriétés de Bell Média, parmi lesquelles on retrouve Crave.

Returning Home suit Phyllis Jack Webstad, créatrice de la Journée du chandail orange, lors d'une tournée éducative nationale cathartique, retraçant son retour en territoire secwepemc ainsi que le combat mené par sa famille pour surmonter le traumatisme multigénérationnel infligé par le système des pensionnats canadiens. Tourné pendant la pandémie à un moment où la remontée de saumon était à un très faible niveau historique, le documentaire met en relief le lien entre l'histoire coloniale du Canada et la situation désespérée du saumon sauvage du Pacifique dans le fleuve Fraser, en Colombie-Britannique. Diffusé en continu sur Crave, sur CTV.ca et sur l'appli CTV, Returning Home est présenté au public pour la première fois, alors que le Canada réfléchit à sa deuxième Journée nationale pour la vérité et la réconciliation. Le documentaire sera également diffusé sur la chaîne de télévision linéaire de Crave le 30 septembre à 21 h (HE).

À sa présentation lors de festivals de films canadiens et internationaux, il a reçu les plus grands honneurs, notamment celui du meilleur documentaire canadien aux festivals internationaux de Calgary, d'Edmonton et de Vancouver. Il a récemment remporté le prix du meilleur programme sur la vie parmi la faune au Festival international du film sur la faune sauvage de Missoula (Montana) et, au printemps dernier, Returning Home a été nommé parmi les 20 coups de coeur du public au festival Hot Docs de Toronto.Cet automne, il continuera d'être à l'affiche de différents festivals au Canada et aux États-Unis.

Sean Stiller espère que la sortie de son film contribuera à renforcer l'action indispensable des sociétés de survivants, dont l'Orange Shirt Society. « En diffusant Returning Home sur Crave et sur CTV, on aide à amplifier l'important travail réalisé par Phyllis », déclare Stiller, membre de la Première Nation de William's Lake (Secwépemc), qui a rencontré Webstad pour la première fois il y a plusieurs années à Williams Lake. Et d'ajouter : « Les histoires racontées dans ce film ne sont pas propres à la Colombie-Britannique : la situation critique du saumon sauvage et l'impact continu des traumatismes multigénérationnels vécus par les peuples autochtones se font ressentir partout sur l'île de la Tortue. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien, a souligné l'importance de ce film et des luttes que continuent à mener les survivants des pensionnats indiens : « J'encourage les gens à prendre un moment pour reconnaître les répercussions permanentes et intergénérationnelles des pensionnats au Canada et à réfléchir au rôle que chacun de nous doit jouer dans le processus de réconciliation. Nous devons rester fermes dans notre soutien aux partenaires autochtones, aux survivants et à leurs familles. Nous devons tirer les leçons de l'histoire et poursuivre la conversation afin que les atrocités du passé ne se répètent jamais. Le documentaire Returning Home nous donne l'occasion de commencer ou de poursuivre notre parcours d'apprentissage sur la voie de la réconciliation », a-t-il déclaré.

En plus de sa sortie à grande échelle par l'entremise des propriétés de Bell Média, il y aura une série de projections spéciales de Returning Home à travers le pays à l'occasion de la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation. À Toronto, le film sera disponible gratuitement pour les membres de Hot Docs, au cinéma Ted Rogers Hot Docs du festival, situé sur la rue Bloor. Il sera également disponible pour une projection spéciale à l'Université Trent et lors d'un événement communautaire organisé par l'Orange Shirt Society. Financé par le gouvernement du Canada, Returning Home fait partie d'un programme éducatif plus large, les Voies vers la réconciliation , qui a créé, à l'intention des salles de classe, des ressources concernant les pensionnats canadiens.

La Société géographique royale du Canada rendra aujourd'hui hommage aux survivants, à leurs familles et à leurs communautés lors de la cérémonie de bénédiction du sol pour un jardin de réconciliation permanent au 50, promenade Sussex, site de son siège social à Ottawa. Après la cérémonie, la Société organise un événement privé avec le Bureau de l'interlocutrice spéciale pour les enfants disparus et les tombes et les sépultures anonymes. À l'occasion de cet événement, le site Web des Voies vers la réconciliation mettra en ligne une carte interactive qui documentera la recherche et la récupération de sites d'inhumation anonymes par des survivants, des familles, des communautés et des nations de tout le pays.

À propos de Canadian Geographic Films

Depuis près d'un siècle, Canadian Geographic s'efforce de faire mieux connaître le Canada à ses habitants et aux personnes de partout dans le monde, principalement par l'intermédiaire de son magazine primé. À une époque où notre pays vit de profonds bouleversements liés à sa population, au climat, à l'environnement, à l'économie et à la culture, Canadian Geographic Films pilote un virage numérique ayant pour but d'améliorer la compréhension de la géographie canadienne - c'est-à-dire la diversité d'humains et de territoires qui la composent - et des changements qui ont des répercussions sur les gens et l'environnement. Returning Home, premier long métrage documentaire de Canadian Geographic Films, en est un brillant exemple. La maison de production travaille actuellement sur plusieurs autres projets, y compris des documentaires et des séries télévisées devant sortir en 2022.

À propos de la Société géographique royale du Canada

Éditrice de la revue Canadian Geographic, la Société géographique royale du Canada (SGRC) a pour mission de mieux faire connaître le Canada aux Canadiens et au monde entier - ses habitants, ses lieux, son patrimoine naturel et culturel, ainsi que son environnement. La Société, qui compte plus de 26 000 membres dans tout le pays, est l'un des plus grands organismes éducatifs à but non lucratif au Canada. La SGRC est financée principalement par des frais d'adhésion et des dons. Le Conseil des gouverneurs de la Société et ses comités de programmes sont composés entièrement de bénévoles.

