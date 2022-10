Alpago Properties vend la plus chère villa à signature sur le marché immobilier des Dubaï pour 302,5 millions de dirhams émiratis (82M $)





Alpago Properties est entrée dans le livre des records sur le marché immobilier de Dubaï avec la vente de sa villa somptueuse à double signature, Casa Del Sole, sur Billionaires' Row de Palm Jumeirah pour 302,5 millions de dirhams émiratis. Connue comme l'un des principaux promoteurs immobiliers haut de gamme façonnant le paysage de Dubaï, et en particulier le Frond G sur le Palm Jumeirah, Alpago Properties vient d'enregistrer la plus grande vente de villas sur le marché immobilier des EAU. Alpago Properties a vendu cette villa, conçue par SOATA et CK Architecture, par l'intermédiaire de son courtier exclusif B1 Properties.

La vente de la villa a été annoncée lors d'un événement privé exclusif en présence de responsables d'Alpago Properties et de Nakheel, ainsi que des représentants des médias. La vente de villas à double signature est prévue de changer le marché de l'immobilier de luxe à Dubaï. Cette vente capitale établit une nouvelle référence sur le marché immobilier des Émirats arabes unis et met en évidence la contribution extraordinaire d'Alpago Properties au secteur immobilier dans le pays et son succès dans la livraison des propriétés haut de gamme.

Comprenant 8 chambres et un parking souterrain exclusif pouvant accueillir jusqu'à 15 voitures, la Casa Del Sole extrêmement spacieuse est composée de quatre étages (sous-sol, rez-de-chaussée, premier étage et deuxième étage). Elle a été construite sur un terrain de 28 000 pieds carrés et dispose d'une superficie d'environ 25 000 pieds carrés, ce qui en fait la plus grande villa à signature de la collection de six propriétés d'Alpago Properties située sur Billionaires' Row de Palm Jumeirah. La villa dispose d'équipements haut de gamme tels qu'un Home Cinéma, un boulodrome, une salle de sport, un hammam, un sauna, une piscine à débordement, un jacuzzi, une salle de jeux, un coin salon en terrasse... etc.

Chef-d'oeuvre architectural et de design d'intérieur, la villa est un excellent exemple qui s'inspire de la beauté de l'environnement naturel et l'intègre dans la conception entière. Grâce aux éléments qui reflètent l'élégance et la sophistication à travers cette villa impressionnante, l'opulence et la commodité imprègnent la propriété en abondance.

Casa Del Sole, dont l'achèvement est prévu d'ici le premier trimestre de l'année 2023, sera la quatrième villa à signature à être achevée dans la série de 6 villas qui façonneront le paysage de Billionaires 'Row sur le Palm Jumeirah.

Pour plus d'informations sur Alpago Properties, veuillez consulter le site suivant: www.alpagoproperties.com.

