Prodapt lance OpenFibreXchange pour accélérer la connectivité numérique panbritannique





Prodapt, le principal fournisseur international de technologies, de services de conseil et de services gérés pour le secteur de la connexité, a annoncé aujourd'hui le lancement d'OpenFibreXchange (OFX), qui permettra aux fournisseurs de services Internet (FSI) de se connecter rapidement aux opérateurs de fibre régionaux afin de stimuler la connectivité numérique haut débit dans l'ensemble du Royaume-Uni.

Tout particulièrement axé sur l'industrie de la connexité, le système OpenFibreXchange de Prodapt, qui repose sur une technologie cloud native à code ouvert, permettra d'agréger le marché de gros de la fibre au Royaume-Uni pour accélérer la connexité numérique. À l'aide d'OFX, les FSI pourront se connecter facilement aux opérateurs de fibre régionaux pour offrir une connectivité numérique à travers l'ensemble du pays.

Prodapt s'engage à accélérer la numérisation de la Grande-Bretagne et à connecter les collectivités des régions isolées. Cet investissement dans OFX est le fruit de débats ouverts menés lors des tables rondes mensuelles organisées à Londres par Prodapt autour d'un petit déjeuner ? Fibre CXO ? qui réunissent des représentants des sociétés de type altnet spécialisées dans la vente de fibre en gros et au détail, des opérateurs historiques et des sociétés de capital-investissement. OFX permettra de créer un modèle de marché selon lequel tout FSI pourra faire appel à n'importe quel opérateur de fibre pour fournir des services numériques dans n'importe quelle région du Royaume-Uni.

« OpenFibreXchange accélérera les délais de commercialisation des FSI, qui pourront proposer des services numériques haut débit dans tout le pays. Les FSI seront en mesure d'exploiter le plein potentiel du "tout à la fibre" grâce à des cycles dont les délais seront réduits de 80 % à l'aide d'OFX, ce qui permettra de combler l'écart entre les processus et les piles technologiques disparates des opérateurs de fibre régionaux », déclare Mukul Gupta, vice-président exécutif et directeur de Fibre.

De nombreux chefs de file du secteur ont exprimé leur enthousiasme et leur soutien envers OpenFibreXchange de Prodapt.

« L'accès complet à la fibre haut débit est indispensable dans l'économie numérique. OpenFibreXchange contribuera à accélérer la collaboration entre les FSI et les opérateurs de fibre au niveau national au Royaume-Uni », explique Charlie Ruddy, PDG de Digital Infrastructure.

« OpenFibreXchange est une initiative formidable pour que les FSI et les sociétés de type altnet axées sur la fibre au niveau régional collaborent en toute transparence et accélèrent la numérisation de la Grande-Bretagne », affirme Christos Voudouris, directeur de l'innovation technologique chez Neos Networks.

« La fibre est le fondement de l'avenir des ménages et des entreprises numériquement connectées en Grande-Bretagne, et OpenFibreXchange peut accélérer la consommation des capacités régionales d'accès à la fibre par les FSI », ajoute James Warner, directeur de la sécurité de FullFibre.

« OpenFibreXchange sera une excellente initiative aux Pays-Bas pour accélérer les connexions numériques des collectivités, des ménages et des entreprises au niveau national », indique Anja Raijmakers de chez DeltaFiber.

À propos de Prodapt

Prodapt se consacre essentiellement à l'industrie verticale de la connexité. Prodapt travaille en partenariat avec les principaux créateurs de notre monde hyperconnecté. Prodapt compte parmi ses clients des opérateurs de télécommunications, des fournisseurs de services numériques/multiservices (Digital/Multi-Service Providers, D/MSP), des sociétés technologiques, et des entreprises proposant des plateformes numériques du secteur de la connexité.

Prodapt élabore, intègre et exploite des solutions qui permettent le développement des technologies et innovations de nouvelle génération. Prodapt offre ses services aux leaders mondiaux parmi lesquels Google, Facebook, Amazon, Microsoft, AT&T, Verizon, Liberty Amérique latine, CenturyLink, Adtran, Vodafone, Liberty Global, Windstream, Virgin Media, Rogers, KPN, BT et Deutsche Telekom pour n'en citer que quelques-uns. À ce jour, les clients de Prodapt aident plus d'un milliard de personnes et cinq milliards d'appareils à rester connectés.

Prodapt possède des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine, en Inde et en Afrique. Elle fait partie de The Jhaver Group, un conglomérat d'entreprises dont la fondation remonte à 120 ans et qui emploie plus de 22 000 personnes dans plus de 64 sites à travers le monde.

www.prodapt.com

