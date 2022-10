Le gouvernement du Canada a lancé un appel de propositions pour le Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs





OTTAWA, ON, le 3 oct. 2022 /CNW/ - Au Canada, la diversité est une réalité, mais l'inclusion est un choix. Le gouvernement du Canada appuie les communautés noires du pays au moyen de mesures axées sur la promotion de l'équité et de la diversité, afin de lutter contre le racisme envers les Noirs et le racisme systémique sous toutes leurs formes.

Alors que le Canada reconnaît officiellement la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine proclamée par les Nations Unies en 2018, le gouvernement continue d'investir dans des initiatives dirigées par des Noirs qui honorent les contributions des communautés noires.

Aujourd'hui, le ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Ahmed Hussen, a lancé un appel de propositions qui permettra au gouvernement du Canada d'investir jusqu'à 200 millions de dollars dans le Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs. Ce fonds vise à appuyer les organismes de bienfaisance et les organismes à vocation sociale dirigés par des Noirs.

Cet appel de propositions a été conçu et réalisé à la suite de tables rondes virtuelles et de consultations en ligne avec près de 150 intervenants noirs partout au Canada. Le Fonds de dotation créera une source de financement durable pour aider à lutter contre le racisme envers les Noirs et à améliorer les résultats sociaux et économiques dans les communautés noires.

Les organismes à but non lucratif et les organismes de bienfaisance dirigés par des Noirs et au service des Noirs sont invités à soumettre une proposition afin de devenir l'intermédiaire qui administrera le Fonds de dotation. Les organismes qui respectent les critères d'admissibilité seront ensuite évalués en fonction de leur capacité organisationnelle, de leurs objectifs, de leurs activités, de leurs résultats et de leur budget. Une liste complète des critères d'évaluation est disponible en ligne.

La priorité sera accordée aux propositions des organismes qui :

ont un modèle de gouvernance faisant clairement ressortir la diversité régionale et linguistique et d'autres types de diversité dans les communautés noires;

ont un modèle de gouvernance démontrant clairement comment ils collaboreront avec les communautés noires qu'ils serviront et leur rendront des comptes;

proposent une stratégie de financement qui adopte une perspective axée sur les Noirs et intersectionnelle, centrée sur les besoins et la diversité de toutes les communautés noires, y compris en ce qui concerne le genre, l'incapacité ou l'âge;

proposent une stratégie de financement qui garantit que le financement est disponible pour les organismes dirigés par des Noirs et les communautés noires partout au pays, y compris dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Les organismes intéressés sont invités à soumettre leurs propositions par courriel ou par la poste, au plus tard le vendredi 25 novembre 2022 à midi (HNE). L'organisation choisie sera annoncée d'ici le printemps 2023.

Pour obtenir des renseignements détaillés sur la façon de présenter une proposition, veuillez consulter le guide du demandeur.

Citation

« La diversité est une réalité, mais l'inclusion est un choix. Le gouvernement reconnaît que les communautés noires continuent de faire face à des obstacles systémiques, et nous sommes déterminés à faire en sorte que le Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs offre un soutien direct aux organismes de bienfaisance et à but non lucratif dirigés par des Noirs partout au pays. Nous continuerons de nous appuyer sur les progrès que nous avons marqués pour créer un Canada plus inclusif et plus équitable où personne n'est laissé pour compte. »

- Le ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Ahmed Hussen

Les faits en bref

En mai 2021, le ministre Hussen s'est entretenu avec plus de 150 intervenants provenant de communautés noires de tout le Canada pour connaître leur avis sur le Fonds de dotation philanthropique dirigé par des Noirs et recueillir leurs commentaires sur sa conception. Un appel de concepts a été lancé en janvier 2022 afin de recueillir les idées novatrices des communautés noires pour veiller à ce que le Fonds de dotation réponde à leurs attentes et aborde les défis uniques auxquels elles sont confrontées.

pour connaître leur avis sur le Fonds de dotation philanthropique dirigé par des Noirs et recueillir leurs commentaires sur sa conception. Un appel de concepts a été lancé en janvier 2022 afin de recueillir les idées novatrices des communautés noires pour veiller à ce que le Fonds de dotation réponde à leurs attentes et aborde les défis uniques auxquels elles sont confrontées. En plus de l'investissement de 200 millions de dollars dans ce fonds, le Budget de 2021 prévoit 100 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative Appuyer les communautés noires du Canada .

. En reconnaissance de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine proclamée par les Nations Unies, le gouvernement du Canada a créé l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada . Depuis 2019, plus de 175 millions de dollars ont été consacrés à l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada afin de célébrer les communautés noires dynamiques du Canada ainsi que de partager les connaissances et de renforcer les capacités au sein de celles-ci. L'Initiative Appuyer les communautés noires du Canada financera environ 1 300 projets qui amélioreront les milieux de travail et les espaces communautaires des organismes dirigés par des Noirs.

a créé l'initiative Appuyer les communautés noires du . Depuis 2019, plus de 175 millions de dollars ont été consacrés à l'initiative Appuyer les communautés noires du afin de célébrer les communautés noires dynamiques du ainsi que de partager les connaissances et de renforcer les capacités au sein de celles-ci. L'Initiative Appuyer les communautés noires du financera environ 1 300 projets qui amélioreront les milieux de travail et les espaces communautaires des organismes dirigés par des Noirs. En collaboration avec quatre organismes nationaux de financement dirigés par des Noirs - le Groupe 3737, Tropicana Community Services, la Black Business Initiative et l'Africa Centre - plus de 25 millions de dollars ont été accordés à 705 projets pour les organismes communautaires dirigés par des Noirs et offrant des services aux communautés noires au Canada .

. Dans le cadre de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada , le gouvernement appuie également la création d'un institut national pour faire avancer les initiatives qui abordent les questions touchant les Canadiens noirs du point de vue des Noirs.

, le gouvernement appuie également la création d'un institut national pour faire avancer les initiatives qui abordent les questions touchant les Canadiens noirs du point de vue des Noirs. Dans le cadre de l'Initiative, le gouvernement du Canada créera un groupe consultatif composé de chefs de file noirs de partout au Canada . Ce groupe le tiendra au courant de la conception du programme, de ses processus de financement, ainsi que de son engagement continu avec les organismes qui jouent un rôle essentiel auprès des communautés noires canadiennes.

créera un groupe consultatif composé de chefs de file noirs de partout au . Ce groupe le tiendra au courant de la conception du programme, de ses processus de financement, ainsi que de son engagement continu avec les organismes qui jouent un rôle essentiel auprès des communautés noires canadiennes. Reconnaissant qu'au Canada , la lutte contre le racisme est loin d'être terminée, le budget de 2022 prévoit 85 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2022-2023, pour appuyer le lancement d'une nouvelle stratégie de lutte contre le racisme et d'un plan d'action national de lutte contre la haine.

Demande de financement pour la mise en oeuvre du Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs

Appel de concepts : Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs

À propos de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada

Construire une fondation pour le changement : La stratégie canadienne de lutte contre le racisme

