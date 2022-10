FoodChain ID regroupe ses produits sous une marque unique





Le leader de l'industrie agroalimentaire en matière de solutions technologiques de sécurité, de qualité et de durabilité des aliments change de marque pour mieux répondre aux besoins des clients

FAIRFIELD, Iowa, 3 octobre 2022 /PRNewswire/ -- FoodChain ID, l'un des principaux fournisseurs de solutions de sécurité alimentaire, de qualité et de durabilité basées sur les données, a regroupé son offre de produits sous la marque FoodChain ID afin de fournir aux clients un point de contact unique pour accéder à des données précises, à des informations spécifiques au marché et à des services de pointe.

À travers une étude de marché approfondie, FoodChain ID a constaté que le marché restreint du travail, le déclin des connaissances institutionnelles et les demandes croissantes du marché étaient considérés comme des défis pour les entreprises alimentaires et agricoles à la recherche de connaissances spécialisées et de solutions numériques pour maintenir la sécurité et la conformité des produits. La société a réagi en regroupant ses offres de services afin de garantir aux clients un accès facile à une expertise essentielle qui contribue à la sécurité et à la transparence de la chaîne d'approvisionnement alimentaire.

« La majorité de nos clients nous ont fait part de la difficulté de devoir faire plus avec moins de ressources, a déclaré Brad Riemenapp, PDG de FoodChain ID. En tant que société agroalimentaire mondiale comptant plus de 30 000 clients, nous avons constaté la nécessité de renforcer notre soutien envers les objectifs commerciaux de nos clients et de leur faire connaître de manière plus claire la vaste gamme de services que nous proposons. Nous sommes impatients de travailler avec nos clients pour les aider à atténuer les risques et à favoriser la croissance en facilitant l'accès à des données précises, à des informations précieuses et à des solutions adaptées. »

FoodChain ID a rassemblé l'intelligence collective des données et de l'expertise les plus fiables de l'industrie alimentaire, qui couvrent de nombreuses fonctions et capacités, notamment :

la conception de produits

la sécurité alimentaire

la conformité réglementaire

la certification des produits

les tests

FoodChain ID fournit à ses clients des données et des informations de qualité, vérifiées par des experts compétents et réactifs et par des logiciels avancés. Les entreprises peuvent donc faire confiance à FoodChain ID pour préserver leur réputation.

Pour en savoir plus sur FoodChain ID et ses nombreux services et expertises, rendez-vous sur foodchainid.com .

À propos de FoodChain ID

Plus de 30 000 entreprises de la chaîne d'approvisionnement mondiale font confiance à FoodChain ID pour traverser l'économie alimentaire de plus en plus réglementée avec plus de transparence, de sécurité et de durabilité. En fournissant à ses clients des solutions technologiques appuyées par les données les plus complètes et les experts les plus compétents du secteur, FoodChain ID est une source essentielle d'informations précises et opportunes et d'expertise. Elle propose notamment des solutions de conformité réglementaire et de conception de produits, ainsi que des solutions de test, de sécurité alimentaire et de certification de produits. Consultez le site www.foodchainid.com pour obtenir plus d'informations.

