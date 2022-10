Mise en chantier du Domaine Johannsen : Début des travaux du projet de 40 millions de dollars au Mont-Tremblant





Anna-Isabelle Morency-Botello, Louis-Philippe Therrien et la famille Harden ont accueilli plus de 120 invités sur le site de leur projet pour présenter les plans du domaine et les rendus des 54 lots. Le projet, qui comprend des lots de plus d'un acre, à partir de 89 000 $ chacun, est magnifiquement niché entre deux sommets des Laurentides à seulement 12 km du mondialement célèbre Mont-Tremblant.

« Nous sommes vraiment enchantés de dévoiler aujourd'hui les plans et les détails de ce site », déclare Anna-Isabelle Morency-Botello, propriétaire d'une société de gestion immobilière. « C'est un projet qui conjugue affaires et passion pour mes partenaires et moi. Nous sommes ravis de prendre part à un projet qui crée une communauté inspirée par un même mode de vie, au coeur des mêmes valeurs respectueuses de l'environnement. »

Prenant ses racines dans les profondes valeurs familiales, humaines et écologiques de la région, ce projet de lotissement est un projet de développement immobilier durable qui contribuera au rayonnement local et international de la Ville de Mont-Tremblant.

« Harden est ravie de s'associer à un projet qui accueillera 54 superbes demeures », déclare Chris Harden, coprésident directeur général de Harden. « Nous nous engageons à réaliser des projets bénéfiques pour la communauté, et ce projet est l'incarnation même de cet objectif puisque nous avons la possibilité de construire une communauté autour de ces valeurs. »

Pour de plus amples renseignements sur ce projet de développement et pour consulter les conceptions et les plans qui viennent d'être dévoilés, nous vous invitons à visiter le site https://domainejohannsen.com/.

À propos des partenaires du projet

Harden

Fondée en 1985, Harden est une société immobilière familiale de deuxième génération dont l'objectif principal est de posséder et d'exploiter des propriétés commerciales, résidentielles et industrielles dans de nombreuses communautés des provinces du Québec et de l'Ontario. Son intégration verticale lui permet de se spécialiser dans toutes les facettes du processus de développement immobilier, notamment dans le développement, la construction, la location et la gestion des propriétés.

Pour de plus amples renseignements sur la société Harden, visitez le site www.harden.ca.

Anna-Isabelle Morency-Botello et Louis-Philippe Therrien

Anna-Isabelle et Louis-Philippe sont propriétaires d'une société de gestion immobilière qui possède 60 logements à Montréal.

Anna-Isabelle Morency-Botello détient un MBA de HEC Montréal, ainsi qu'une maîtrise en sciences de la vie et un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Elle est également conseillère en gestion immobilière pour une entreprise de plus de 500 logements. Elle a occupé le poste de PDG de l'entreprise phare québécoise Canus après avoir travaillé comme avocate en droit des affaires chez Norton Rose Fulbright Canada pendant cinq ans.

Louis-Philippe Therrien est un athlète d'élite en ski alpin. Il a été membre de l'équipe de ski de compétition de Mont-Tremblant pendant 10 ans et a remporté une médaille d'or aux Championnats du monde juniors de ski alpin en 1999. Titulaire d'un baccalauréat en kinésiologie de l'Université d'Ottawa, Louis-Philippe mène maintenant une brillante carrière dans le développement des affaires et la gestion immobilière.

Communiqué envoyé le 3 octobre 2022 à 10:50