Journée mondiale du tourisme 2022 : le circuit de randonnée « Des éoliennes au moulin » de CGN inclus dans le projet français de promotion du « tourisme industriel »

ASSAC, France, 3 octobre 2022 /PRNewswire/ -- CGN Europe Energy (« CGN »), leader européen des énergies vertes, co-organise avec la Mairie d'Assac la journée portes ouvertes de ses parcs éoliens situés dans le sud de la ville. Sous le thème « Des éoliennes aux moulins », la randonnée de 6 kilomètres est également la première randonnée inaugurée après que l'itinéraire de randonnée ait été officiellement inclus dans le projet de promotion du « Tourisme industriel » par l'office du tourisme local. Myriam Vigroux, le maire d'Assac, ainsi que les membres du gouvernement municipal et plus de 20 résidents locaux, se sont joints à la randonnée.

Le 1er octobre, à 9h30, les randonneurs ont emprunté le sentier de 6 km qui relie l'ancien chemin de randonnée en bordure de rivière au moulin et au parc éolien. Ils ont appris les détails des caractéristiques historiques et écologiques de la région grâce aux panneaux explicatifs placés le long du sentier, ont acquis une compréhension de l'énergie éolienne, des nouvelles énergies et des concepts de protection de l'environnement, et ont observé les changements apportés par l'énergie éolienne dans la communauté.

« Cet itinéraire de randonnée fait 6 kilomètres au total. C'est le premier itinéraire de randonnée à travers notre ville, a déclaré fièrement le maire Vigroux. S'y promener, c'est comme voyager dans le temps et l'espace, en reliant l'ancien moulin à vent près de la rivière et le parc éolien moderne. »

Le sentier, co-conçu par la CGN, la mairie d'Assac, l'Office de Tourisme Vallé du Tarn & Mont d'Albigeois, l'association Villes internet du département de la vallée Tarn et le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Tarn, a été inclus dans le projet clé de promotion du « Tourisme industriel » par la vallée Tarn et l'Office de Tourisme Vallé du Tarn & Mont d'Albigeois.

La CNG a également installé des panneaux d'explication le long de l'itinéraire afin de mieux présenter et exposer aux touristes les différents paysages naturels et culturels qui jalonnent le parcours, de vulgariser les connaissances liées à l'énergie éolienne, de promouvoir le concept d'énergie nouvelle et de protection de l'environnement, et de renforcer la sensibilisation à la protection écologique. En juillet de cette année, les représentants des partis concepteurs ont également organisé la cérémonie de dévoilement des panneaux explicatifs de l'itinéraire de randonnée. Le thème de l'itinéraire fait également écho au thème « Repenser le tourisme » de la Journée mondiale du tourisme de cette année, et est devenu un modèle de construction de ressources touristiques propres et durables.

« La planification conjointe avec CGN European Energy est un bel exemple », a déclaré Gérard Pallis, président du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Tarn. « Face aux défis du développement des énergies nouvelles et de la conversion énergétique, nous tiendrons également davantage compte du développement énergétique d'une région et du développement énergétique de la région dans la planification des itinéraires de randonnée, combinés pour apporter un nouveau contenu aux sentiers de randonnée existants et futurs. »

CGN s'est engagée à remplir sa responsabilité sociale d'entreprise (« RSE ») à long terme et à promouvoir le développement économique, l'amélioration de l'environnement et le progrès social avec le développement d'une énergie durable et propre. Avec une capacité de production totale de 2,4 gigawatts, CGN assure la recherche, la construction, l'exploitation et la production d'énergies propres et renouvelables, telles que les éoliennes et les panneaux photovoltaïques en France et dans de grands pays européens. En 2021, CGN Europe Energy a fourni plus de 5 milliards de kWh d'énergie verte à 2 millions de foyers européens, contribuant ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre équivalente à la création de plus de 13 000 hectares carrés de forêts.

