Schneider Electric désigne Frederick Morency pour diriger l'électrification et la durabilité au Canada





Schneider Electric, le chef de file de la transformation de la gestion et de l'automatisation de l'énergie, a annoncé la nomination de Frederick Morency au poste de vice-président, Durabilité, Initiatives stratégiques et Innovation pour diriger sa stratégie d'électrification et de durabilité au Canada.

Frederick est chez nous depuis 25 ans maintenant et a récemment occupé le poste de vice-président, Services, où il a orchestré des expériences numériques fortes entre les partenaires, les clients et les activités principales de Schneider Electric. Il a été également à la tête de la durabilité au Canada pendant de nombreuses années, guidant les engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de l'entreprise pour soutenir les efforts de décarbonisation locaux sur les 20 sites du pays.

Dans ce nouveau poste, Frederick va continuer à guider les actions de décarbonisation de Schneider Electric pour le pays et va également être responsable d'accélérer le positionnement de l'entreprise dans les segments de croissance qui émergent avec la transition énergétique. Il va également collaborer avec les partenaires du secteur, le gouvernement et d'autres parties prenantes afin d'aider à faire progresser les politiques et règlementations d'action climatique aux niveaux fédéral et provincial.

« Stimuler la transition énergétique nécessite une collaboration et un engagement forts. Frederick portera une attention particulière à notre stratégie de développement durable et d'électrification et créera une synergie plus forte au sein de notre organisation, avec nos partenaires et le marché dans son ensemble », a déclaré Adrian Thomas, le président national pour le Canada de Schneider Electric. « Les changements d'étape qu'il mènera aux niveaux local et national se répercuteront en cascade pour faire progresser nos objectifs d'émissions zéro afin que nous puissions atteindre des degrés plus élevés d'action climatique et stimuler la croissance sur de nouveaux marchés ».

« Je suis enthousiaste à l'idée de contribuer à façonner la trajectoire de Schneider Electric pour une vision d'émissions zéro menée localement et partagée mondialement dans nos opérations et à travers tous les points de contact de notre entreprise », a déclaré Frederick Morency, vice-président de la durabilité, les initiatives stratégiques et l'innovation de Schneider Electric. « L'action climatique est une responsabilité partagée qui nécessite un travail planifié. Je suis impatient de tirer parti du pouvoir des partenariats pour aider à tracer une voie plus robuste vers la durabilité et l'électrification sur notre marché ».

L'impact sur la durabilité de Schneider (SSI)

L'impact sur la durabilité de Schneider constitue l'engagement mondial de l'entreprise à rendre ses opérations neutres en carbone d'ici 2025 et à décarboniser sa chaîne de valeur de bout en bout d'ici 2040 ? dix ans d'avance sur la trajectoire climatique 1,5. Cet engagement est en droite ligne avec les ODD de l'ONU et comporte un tableau de bord qui permet de mesurer les performances ESG dans les domaines suivants : climat, ressources, confiance, égalité des chances, générations et communautés locales. Le dernier score SSI de Schneider pour ces domaines combinés peut être consulté ici. Schneider Electric fait partie des 59 premières entreprises à recevoir la validation de l'initiative d'objectifs fondés sur la science, conformément au nouveau standard d'émissions zéro de l'entreprise.

