Imperial Dade Canada achète Les Emballages Boudreault, première acquisition canadienne depuis celle de Veritiv Canada et 55e pour Imperial Dade.





Imperial Dade, un important distributeur d'emballages alimentaires, de produits d'entretien et de papiers d'impression, a annoncé aujourd'hui l'acquisition des entreprises Les Emballages Boudreault Ltée, Romco, SIPP et CHHL («?Boudreault?» ou «?l'entreprise?»). Cette transaction constitue une 55e acquisition pour Imperial Dade sous la direction de Robert et Jason Tillis, respectivement président du conseil et président d'Imperial Dade. Les modalités financières de cette transaction privée n'ont pas été divulguées.

Boudreault est un important distributeur d'emballages alimentaires et de produits d'entretien et d'assainissement. Cette entreprise, dont Luc, Josee Boudreault et sa famille sont propriétaire-exploitants est reconnue pour son équipe de vente compétente, sa vaste gamme de produits et son service à la clientèle de haut niveau. Grâce à la plateforme bien établie sur le marché d'Imperial Dade Canada, les clients de Boudreault bénéficieront du même service attentionné et d'une sélection de produits et de solutions encore plus vaste.

«?J'accueille avec enthousiasme Luc, François, Josée et toute l'équipe de Boudreault au sein d'Imperial Dade Canada. Il s'agit pour nous d'une transaction importante qui concrétise notre volonté d'accentuer notre présence au Canada et d'offrir des solutions et des services de grande qualité à tous les clients d'Amérique du Nord?», affirme Jason Tillis, président d'Imperial Dade. «?Boudreault jouit d'une excellente réputation au Canada et sa culture et ses valeurs axées sur le client s'harmonisent parfaitement à celles d'Imperial Dade Canada?», ajoute Stéphane Lapointe, président d'Imperial Dade Canada.

«?La famille Boudreault est très heureuse d'avoir trouvé avec Imperial Dade un partenaire qui lui permettra de préserver sa culture et son esprit entrepreneurial, axée sur la prestation d'un service exceptionnel à la clientèle?», affirme Luc Boudreault, gestionnaire de Boudreault Ltée.

À propos d'Imperial Dade

Fondée en 1935, Imperial Dade sert plus de 90?000 clients à travers l'Amérique du Nord. Depuis l'arrivée en poste de Robert Tillis et Jason Tillis en 2007, la société a connu une solide croissance à la fois organique et par le biais d'acquisitions pour devenir un chef de file dans le domaine de la distribution d'emballages alimentaires et de produits d'entretien. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur www.imperialdade.com.

Communiqué envoyé le 3 octobre 2022 à 10:10 et diffusé par :