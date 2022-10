Anuradha Gupta, spécialiste de la santé mondiale et ancienne cadre chez Gavi, dirigera le programme de vaccination mondiale de Sabin





WASHINGTON, 03 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anuradha Gupta, leader chevronnée de la santé publique, qui a dirigé de nombreuses initiatives mondiales couronnées de succès visant à améliorer la santé des femmes et des enfants et à accroître l'accès et l'adoption des vaccins, a rejoint le Sabin Vaccine Institute en tant que présidente du programme de vaccination mondiale. Le bilan de Mme Gupta en matière d'élaboration et de mise en oeuvre de solutions créatives pour relever des défis de santé apparemment insolubles est particulièrement impressionnant avec des campagnes de vaccination qui ont sauvé la vie de nombreux enfants, qui ont connu leur plus grand recul depuis des décennies, en raison notamment de la pandémie.



Mme Gupta intègre Sabin après huit années passées chez Gavi, l'Alliance du Vaccin, où elle a occupé le poste de PDG adjointe et dirigé les efforts visant à centraliser les politiques, les programmes et les partenariats autour de l'égalité, du sexe et des communautés en matière de vaccins. Elle a également lancé le concept d'« enfants zéro dose », ciblant ceux qui n'ont reçu aucune dose des vaccins les plus élémentaires, et mené des efforts pour créer un nouveau modèle de partenariats au niveau des pays.

« Anuradha Gupta vient compléter l'équipe de direction de Sabin à un moment où l'accès et l'égalité en matière de vaccins, ainsi que la désinformation, demeurent d'énormes défis dans le monde entier », a déclaré Amy Finan, PDG de Sabin. « L'approche visionnaire, l'expertise et l'engagement profond d'Anuradha envers ceux que nous servons aideront à faire augmenter les taux de vaccination mondiaux. »

Mme Gupta a affirmé qu'elle est ravie de son rôle et qu'elle utilisera sa vaste expérience pour faire progresser des approches innovantes visant à améliorer l'accès et l'adoption des vaccins. « Il s'agit d'un moment décisif pour la vaccination, et nous devons nous assurer que les vaccins restent au centre de l'ordre du jour mondial de la santé publique », a commenté M. Gupta. « Il reste beaucoup à faire pour introduire, intensifier et universaliser la gamme complète de vaccins, et Sabin sera un puissant catalyseur pour ce travail d'une importance cruciale. »

Un récent rapport des Nations unies a noté qu'en 2021, 25 millions de nourrissons avaient manqué une ou plusieurs doses de vaccins de routine pour des maladies telles que la rougeole, la diphtérie et la coqueluche. Près de 18 millions de ces enfants, dont beaucoup résident dans les pays à faible revenu, n'ont reçu aucune dose, ce qui les rend plus vulnérables aux maladies infectieuses mortelles et invalidantes, en plus de susciter des craintes que des maladies telles que la poliomyélite et la rougeole réapparaissent dans les pays non endémiques.

« Combattre et éradiquer la poliomyélite en Inde avec un vaccin oral développé par le Dr Sabin reste une étape inoubliable dans mon parcours de santé publique », se souvient Mme Gupta. « Je suis donc ravie de rejoindre une institution qui se consacre à faire progresser l'héritage du Dr Sabin en exploitant toute la puissance des vaccins pour sauver des vies. »

Sous la direction de Mme Gupta, Gavi a remporté de nombreuses distinctions et déployé un nouveau cadre pour l'engagement des partenaires qui a aidé à renforcer l'appropriation par les pays des programmes soutenus par Gavi et à améliorer la responsabilité des résultats.Suite à ces réalisations, Gavi a reçu le prestigieux prix du service public Lasker-Bloomberg en 2019 pour avoir fourni un accès durable aux vaccins aux enfants dans les pays les plus pauvres du monde.

« Sa volonté d'étendre la portée pour inclure des acteurs mondiaux de divers secteurs est louable et a considérablement amélioré les résultats dans bon nombre de ces pays », a déclaré le Dr Regina Rabinovich, MD, MPH, présidente du conseil d'administration de Sabin. « Le travail d'Anuradha illustre l'engagement de Sabin à défendre des solutions basées sur des preuves pour la vaccination dans les pays à revenu faible et intermédiaire et à établir des partenariats offrant un impact durable dans ces endroits. »

L'initiative la plus récente de Mme Gupta visant à se concentrer sur les enfants qui n'ont reçu aucune dose est audacieuse par son ambition et sa portée. Elle a été la force directrice du fonds d'accélération des capitaux propres de Gavi, d'un montant de 500 millions de dollars, qui comprend un programme innovant visant à atteindre les enfants zéro dose dans les zones de conflit et les zones touchées par la sécheresse dans la région du Sahel et la Corne de l'Afrique.

Mme Gupta a souligné que les enfants qui sont privés d'une seul seule dose de vaccin représentent la moitié des décès évitables par la vaccination et que cibler cette population pourrait changer la donne pour réduire les épidémies de maladies et améliorer la sécurité sanitaire globale.

« Ces enfants vivent dans des communautés qui sont souvent confrontées à de multiples privations, nous devons donc trouver un moyen de leur donner accès à leur première dose afin de leur offrir les meilleures chances possibles de connaître un avenir sain », a-t-elle expliqué. « Le programme de vaccination Zéro dose va au-delà des vaccins de routine pour proposer aux familles d'autres soins de santé et services humanitaires critiques, en concertation avec les communautés, les gouvernements et d'autres groupes clés. »

Avant de travailler chez Gavi, Mme Gupta occupait le poste de directrice de mission de la National Health Mission de l'Inde, où elle a joué un rôle de premier plan dans les efforts déployés par le pays pour éradiquer la poliomyélite, réduire la mortalité maternelle et infantile, diminuer les taux de fécondité et redynamiser les soins de santé primaires. Elle a été membre du comité directeur du Child Survival Call to Action, a coprésidé le groupe des parties prenantes du sommet de Londres de 2012 sur la planification familiale et a été membre du groupe de référence de la planification familiale 2020.

Mme Gupta est titulaire d'un MBA de l'université de Wollongong en Australie et a suivi une formation de cadre de la John F. Kennedy School of Government de l'université Harvard, de la Stanford Graduate School of Business et de la Maxwell School of Citizenship and Public Affairs de l'université de Syracuse. En 2015, elle a été nommée parmi les « 300 femmes leaders dans le domaine de la santé mondiale » par le Centre mondial de santé de l'Institut de hautes études internationales et du développement. Elle a été citée parmi les dix représentantes de l'IAS les plus influentes dans un livre récemment publié. Les services administratifs indiens, plus connus sous le nom d'IAS, sont la principale fonction publique de l'Inde.

En 2021, Mme Gupta a reçu le prix des anciens élèves de l'université de Wollongong pour son impact social. Elle a également reçu la plus haute distinction civile pour la fonction publique par le président de la République démocratique du Congo et la Croix du travail par le président du Laos pour ses contributions à la santé de la population de ce pays. En septembre 2022, elle a reçu le prix Advance Global Australian, en reconnaissance de l'impact mondial de ses nombreuses réalisations.

À propos du Sabin Vaccine Institute

Le Sabin Vaccine Institute est un important militant en faveur de l'expansion de l'accès et du recours aux vaccins à l'échelle mondiale, faisant avancer la recherche et le développement de vaccins, et amplifiant la connaissance et l'innovation en matière de vaccins. Libérant le potentiel des vaccins par le partenariat, Sabin a bâti un écosystème robuste de bailleurs de fonds, innovateurs, agents de mise en oeuvre, praticiens, décideurs politiques et parties prenantes publiques pour faire avancer sa vision d'un avenir où les maladies évitables ont enfin disparu. En tant qu'organisation sans but lucratif comptant plus de deux décennies d'expérience, Sabin s'est engagée à trouver des solutions qui durent et à étendre tous les bienfaits des vaccins à l'ensemble des individus, peu importe qui ils sont et où ils résident. Chez Sabin, nous sommes convaincus que les vaccins ont le pouvoir de changer le monde.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site http://www.sabin.org et suivez-nous sur Twitter @SabinVaccine .

Contact auprès des médias :

Rajee Suri

[email protected]

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a2bfd118-42e2-4ff5-b2c1-92fd13e316cf

Communiqué envoyé le 3 octobre 2022 à 10:00 et diffusé par :