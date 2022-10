SkyDrive dévoile le design de la voiture volante SD-05, ayant l'objectif de lancer un service de taxi aérien en 2025





TOYOTA, Japon, 3 octobre 2022 /PRNewswire/ -- SkyDrive Inc., a dévoilé le design de son modèle commercial de voiture volante, la SkyDrive SD-05. SkyDrive prévoit d'utiliser la SD-05, actuellement en cours de développement, pour lancer un service de taxi aérien dans la région de la baie d'Osaka pendant l'exposition universelle prévue en 2025 à Osaka, au Japon.

« C'est un autre grand pas vers la réalisation des voitures volantes et des routes aériennes », a déclaré Takumi Yamamoto, directeur de la conception de SkyDrive. « Deux ans se sont écoulés depuis l'annonce de la sortie de la SD-03, qui a effectué avec succès son premier essai public en août 2020, et nous sommes très heureux de pouvoir annoncer la sortie de son successeur, la SD-05. »

Basée à Toyota City, dans la préfecture d'Aichi, SkyDrive est l'un des principaux développeurs et fabricants de voitures volantes (*1) et de drones cargo au Japon.

Image 1 : extérieur de la SD-05, actuellement en cours de développement

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105850/202209267185/_prw_PI5fl_to2kn1db.jpg

Vidéo du modèle commercial SD-05

Titre : SkyDrive SD-05 : véhicule volant zéro émission

URL : https://youtu.be/36tDLW-mFiU

Aperçu de la SD-05

La SD-05 est un avion compact biplace à moteur électrique, capable de décoller et d'atterrir verticalement. Conduite par un pilote, sa stabilité de vol est assurée par un système de vol contrôlé par ordinateur. SkyDrive développe des voitures volantes en vue de réaliser un monde où elles seront utilisées dans la vie quotidienne pour la mobilité aérienne, tout comme les automobiles sont utilisées pour le transport terrestre au quotidien.

« Ce véhicule n'est pas un simple moyen de déplacement d'un point A à un point B », a déclaré M. Yamamoto. « Sur la base du concept de conception consistant à "donner des ailes aux déplacements du quotidien", c'est aussi un partenaire de voyage plus sûr et plus agréable. »

SkyDrive est en train d'acquérir un certificat de type (*2) pour la SD-05 auprès du ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme (MLIT), le premier de ce type au Japon. L'entreprise continue de travailler à l'initiation de l'utilisation pratique des voitures volantes lors de l'Exposition universelle d'Osaka, Kansai, prévue en 2025 au Japon. La SD-05 est conçue pour parcourir jusqu'à environ 10 km et sa vitesse de croisière maximum est de 100 km/h. Toutefois, la conception et les spécifications sont sujettes à des changements et à l'avancement du développement de la conception.

Les applications potentielles de la SD-05 sont actuellement à l'étude, notamment le transport en raccourci dans le ciel, un accès unique aux installations de villégiature et aux services médicaux d'urgence.

« SkyDrive continuera à concevoir les rêves du futur dans le but de réaliser les routes aériennes », a déclaré M. Yamamoto. SkyDrive s'efforce également de promouvoir ses activités commerciales non seulement au Japon, mais aussi en dehors du pays. Aux États-Unis, par exemple, la société a ouvert un bureau en septembre 2022, dans le but de fournir un moyen de transport aérien du « dernier kilomètre ». L'entreprise a développé le marché conjointement avec les autorités locales et les entreprises partenaires.

Design extérieur de la SD-05

Comme pour le prototype d'avion monoplace SD-03 de SkyDrive, le terme « progressif » (pionnier et avancé) est utilisé pour décrire la conception de la SD-05, qui, selon SkyDrive, est un descripteur approprié pour un nouveau type de transport. En regardant le fuselage, ou corps, de l'avion de côté, un contour en forme de S suggère une paire d'hélices s'élevant dans le ciel. En regardant l'appareil d'en haut, les spectateurs voient la forme d'une hirondelle blanc perle, un oiseau petit mais agile capable de s'élever à de grandes hauteurs.

Image 2 :

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105850/202209267185/_prw_PI6fl_6XF2f9o3.jpg

La conception aérodynamique de la cellule s'inspire de l'étude des formes aérodynamiques des oiseaux et des animaux et comporte des queues horizontales et verticales pour une meilleure stabilité en vol. Aux coins supérieurs de la cellule, 12 unités moteur-hélice sont positionnées pour assurer la stabilité du vol. Ils reflètent la technologie des commandes de vol acquise au cours de plus de 1 000 essais en vol effectués pendant le développement de la cellule.

Pour la SD-05, les spécialistes de SkyDrive et ses partenaires ont travaillé en collaboration avec JAMCO Corporation (*3), un fabricant d'intérieurs d'avions ; Toray Carbon Magic Co., Ltd. (*4), un fournisseur de plastiques avancés de renforcement en fibre de carbone (CFRP) ; et Electric Power Systems, Inc. (*5), un développeur de premier plan de systèmes de batteries qui comprennent des groupes motopropulseurs de haute puissance pour les avions électrifiés qui sont admissibles à la certification de type.

Avec sa mission de mener une révolution de la mobilité qui n'arrive qu'une fois par siècle, SkyDrive développe des voitures volantes plus sûres et plus sécurisées grâce au développement et aux tests de démonstration répétés du modèle commercial SD-05, menant à un avenir où le transport aérien fera partie de la vie quotidienne.

« Nous sommes impatients de voir tout le monde à l'Expo d'Osaka en 2025 », a déclaré le directeur de la conception, Yamamoto.

Image 3 :

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105850/202209267185/_prw_PI3fl_7710DNlZ.jpg

Image 4 :

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105850/202209267185/_prw_PI4fl_98ccIudu.jpg

Remarques :

(*1) Les voitures volantes, généralement appelées eVTOL (« electric vertical takeoff and landing » ou « décollage et atterrissage verticaux électriques ») en dehors du Japon, se caractérisent par leur électrification, un pilote automatique entièrement autonome et un décollage et un atterrissage verticaux. Nouvelle avancée dans le domaine de la mobilité, le développement des voitures volantes est encouragé à l'échelle mondiale. Au Japon, le Conseil public-privé pour la révolution de la mobilité aérienne a été créé en 2018 à cette fin. Le projet devrait déboucher sur des services de taxi dans les zones urbaines, de nouveaux moyens de transport pour les îles éloignées et les zones montagneuses, et des transports d'urgence en cas de catastrophe. Une feuille de route formulée par le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI) et le MLIT prévoit le démarrage des activités au milieu des années 2020.

(*2) Communiqué de presse SkyDrive sur la base d'un accord de certification de type de voiture volante avec MLIT

https://en.skydrive2020.com/archives/6379

(*3) Communiqué de presse de SkyDrive sur la collaboration avec JAMCO Corporation (disponible uniquement en japonais)

https://skydrive2020.com/archives/9549

(*4) Communiqué de presse de SkyDrive sur la collaboration avec Toray Carbon Magic Co., Ltd.

https://en.skydrive2020.com/archives/6424

(*5) Communiqué de presse SkyDrive sur la collaboration avec Electric Power Systems, Inc.

https://en.skydrive2020.com/archives/6429

À propos de SkyDrive Inc. :

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202209267185-O1-P01369p5.pdf

Pour en savoir plus sur la collecte de fonds pour le projet, rendez-vous sur :

https://en.skydrive2020.com/archives/7416

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://en.skydrive2020.com/

Communiqué envoyé le 3 octobre 2022 à 09:33 et diffusé par :