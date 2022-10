L'entrepreneure, animatrice, auteure, compositrice et interprète Marilou devient la nouvelle ambassadrice de marque de Hyundai Auto Canada au Québec





Marilou collaborera avec Hyundai Auto Canada à titre d'ambassadrice exclusive de la marque au Québec.

Le partenariat est l'une des facettes spécifiques au Québec de sa nouvelle plateforme de communication « WAH » (?) de Hyundai Auto Canada, centrée sur le mariage entre la fierté canadienne du constructeur et ses racines coréennes.

Inspirées par la joie de vivre typique des Québécois, les communications marketing de Hyundai afficheront un contenu « WAH » et des mises en scène uniques au marché québécois, produites au Québec.

MONTRÉAL et MARKHAM, ON, le 3 oct. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Hyundai Auto Canada annonce un partenariat à long terme avec l'auteure-compositrice et interprète canadienne-française et solide femme d'affaires Marilou à titre d'ambassadrice exclusive de la marque au Québec. En tant que maman, artiste, femme d'affaires occupée et créatrice du célèbre blogue culinaire et conglomérat Trois fois par jour , Marilou apporte une perspective unique, inspirée de son parcours personnel et qui saura enrichir la présence de Hyundai Auto Canada dans la province.

Pionnière culturelle emblématique au Québec, incarnant les valeurs de joie de vivre de la marque Hyundai, ce partenariat est un prolongement naturel du parcours personnel de Marilou. Maman de deux enfants et entrepreneure avec de multiples projets en cours, dont l'entreprise en pleine croissance Trois fois par jour , en plus de ses rénovations domiciliaires et sa vie sociale inspirante, Marilou collaborera avec Hyundai Auto Canada afin de mettre en valeur son style de vie unique de façon à créer un effet « WAH » (?) auprès des clients Hyundai et des concessionnaires du Québec.

« Je suis honorée par la confiance que Hyundai me porte en me faisant l'honneur de devenir l'ambassadrice de la marque pour le Québec. C'est important pour moi de m'associer à des gens qui sont sensibles à la réalité, aux défis mondiaux actuels et qui souhaitent s'adapter et toujours s'améliorer.

J'ai été touchée par les aspirations de Hyundai. Nous avons eu l'occasion de parler de mon désir de philanthropie, de ma réalité de mère qui habite en banlieue et de femme entrepreneure au Québec qui passe beaucoup de temps sur la route. Je leur ai aussi beaucoup parlé de mon amour pour le Québec et des artisans d'ici et Hyundai n'a pas hésité à le faire briller à travers cette toute première campagne que nous lançons aujourd'hui. »

Le partenariat est lancé conjointement avec la nouvelle plateforme de communication de Hyundai Auto Canada - « On fabrique des WAH » - avec une présence soutenue de l'expression coréenne « WAH » (?). L'expression « Wah », similaire à l'interjection « Wow », sera présente à chaque point de contact avec les clients, incarnant l'excitation, le plaisir et la joie que s'efforce de transmettre Hyundai à l'expérience de propriété de chaque client. Et quand il s'agit de vivre pleinement, personne ne le fait mieux que les Québécois. Que ce soit le plaisir de cuisiner de délicieux repas, de passer du temps en famille ou de se lancer dans de nouvelles aventures, Marilou est une véritable incarnation de l'art de vivre des Québécois.

« Visionnaire ayant tracé sa propre trajectoire de carrière avec confiance, indépendance et intégrité, Marilou partage une synergie organique avec les valeurs de Hyundai Auto Canada », a déclaré Christine Smith, directrice du marketing chez Hyundai Auto Canada. « Alors que nous cherchons à créer un effet « WAH! » auprès de nos clients partout au Québec, il nous fait plaisir de nous associer à Marilou, qui ne cesse d'évoluer dans ses nombreuses activités artistiques et vise à toujours apporter de la joie à ses supporteurs ».

Aujourd'hui, dans le cadre de sa nouvelle plateforme de communication « WAH », Hyundai Auto Canada a annoncé son nouveau titre avec l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) et la Ligue nationale de hockey (LNH®), appelé désormais « Véhicule électrique officiel de la LNH et l'AJLNH », en plus de son statut officiel de « partenaire automobile officiel de la LNH et de l'AJLNH au Canada », ce qui inclut la marque Genesis en tant que partenaire automobile de luxe officiel de la LNH et de l'AJLNH au Canada. Pour en savoir plus sur la nouvelle plateforme de communication de Hyundai et son partenariat avec l'AJLNH et la LNH®, visitez : Hyundai Auto Canada lance une nouvelle plateforme publicitaire mariant sa fierté canadienne à ses racines coréennes.

