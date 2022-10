Desjardins Assurances lance un nouveau produit d'assurance collective pour les personnes en processus d'affirmation de genre





MONTRÉAL, le 3 oct. 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec la volonté que chaque personne puisse affirmer son identité en ayant la certitude d'être respectée et valorisée en tant que telle que Desjardins Assurances propose dorénavant un nouveau produit d'assurance collective destiné aux personnes en processus d'affirmation de genre. De plus, ce projet a été développé en collaboration avec la Fondation Émergence, organisme de lutte pour la reconnaissance des droits des personnes LGBTQ+, à travers son programme ProAllié, pour des milieux de travail plus inclusifs.

Même si les régimes publics d'assurance maladie du Canada couvrent généralement les frais de base (pour les chirurgies mammaires et génitales, par exemple), les niveaux de couverture peuvent varier. Conséquemment, la personne en processus d'affirmation de genre doit souvent assumer des coûts importants pour des interventions médicales supplémentaires, un obstacle qui peut freiner sa démarche.

«?Chez Desjardins, nous croyons que toute intervention médicale peut changer la vie des personnes concernées. C'est pour cette raison que l'affirmation de genre fait désormais partie de notre offre d'assurance collective, a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. Cette nouvelle offre s'inscrit dans un ensemble d'actions concrètes prises par Desjardins dans sa volonté de tendre vers une société toujours plus inclusive dans laquelle chaque personne a sa place, peu importe son genre, son orientation sexuelle, ou la couleur de sa peau.?»

Ce nouveau produit d'assurance collective bonifie les frais généralement couverts par les régimes publics avec l'ajout de la couverture de frais reliés à certains traitements ou à certaines interventions chirurgicales. Nommons par exemple, la chirurgie de la pomme d'Adam ou des cordes vocales, l'épilation au laser et, dans certains cas, les chirurgies du visage et la greffe de cheveux.

Statistique Canada (2021) rapporte qu'une personne âgée de 15 et plus sur 300, s'identifie comme trans ou non binaire. Plusieurs de ces personnes ressentent le besoin d'interventions médicales de manière à harmoniser leur apparence physique à leur identité de genre.

Une trousse d'accompagnement à l'intention des employeurs

Plus que jamais, les employeurs souhaitent obtenir de l'information utile afin d'offrir un milieu de travail inclusif et sont à la recherche de conseils pour bien intégrer les personnes des communautés LGBTQ+ dans leur entreprise. Soucieux de bien les accompagner, Desjardins Assurances met à la disposition des entreprises une trousse d'accompagnement afin de permettre aux employeurs d'avoir une meilleure compréhension des réalités trans, de se familiariser avec les termes à utiliser et d'offrir des outils pour installer un climat de travail inclusif.

Cette trousse a été conçue en collaboration avec la Fondation Émergence, partenaire de longue date du Mouvement Desjardins. La Fondation Émergence a pour mission d'éduquer et d'informer la population et de la sensibiliser aux réalités des personnes qui se reconnaissent dans la diversité sexuelle ainsi que dans la pluralité des identités et des expressions de genre.

La trousse d'accompagnement inclut un guide sur les bonnes pratiques à adopter afin de créer un milieu de travail inclusif pour les personnes LGBTQ+. Ce guide aborde des thèmes comme la capacité à parler de diversité, l'inclusion en milieu de travail et leurs bénéfices respectifs. Il contient aussi des conseils sur l'inclusion au quotidien, notamment en ce qui concerne la gestion des salles de bain et des vestiaires et l'établissement d'un plan de transition en milieu de travail.

