Hytera lance une caméra corporelle intelligente 4G avec une fonctionnalité Push-to-Talk





Hytera Communications (SZSE : 002583), l'un des fournisseurs pionniers de technologies et de solutions de communications professionnelles au monde, a récemment lancé la caméra corporelle intelligente 4G SC580 et élargi sa gamme de caméras portées sur le corps. Pesant seulement 177 g, cette nouvelle caméra corporelle intègre des fonctionnalités vidéo avancées dans un boîtier mince et robuste. Elle diffuse des vidéos, de l'audio et des photos du terrain vers le centre de commande via des réseaux LTE privés, des réseaux cellulaires ou des réseaux locaux sans fil.

Les autorités de sécurité publique comptent sur les caméras corporelles pour capturer des preuves et maintenir une application transparente de la loi, puisqu'elles jouent un rôle de plus en plus important dans la dissuasion de la violence et la protection des agents en service. La caméra SC580 excelle dans la capture de vidéos claires dans des scénarios difficiles, par exemple dans des conditions de faible luminosité et de mauvaise visibilité. La sensibilité à faible luminosité de la SC580 est rendue possible par un capteur de lumière stellaire, capable de capturer des images colorées HD avec plus de détails tels que des visages humains ou des numéros de plaque de voiture la nuit. Grâce à la technologie de stabilisation d'image à 6 axes, cette caméra corporelle capture des vidéos stables et claires même lorsque l'utilisateur est en déplacement.

La durée de vie de la batterie est considérée l'un des problèmes courants liés au fonctionnement des caméras corporelles. La SC580 fonctionne avec une consommation d'énergie optimisée et dure au-delà du quart de travail de 12 heures. Une batterie de secours intégrée capable de prendre en charge l'enregistrement pendant 3 à 5 minutes permet à la SC580 de continuer à enregistrer même lorsque l'agent remplace la batterie principale amovible.

« Les caméras corporelles capturent les preuves, assurent la transparence et augmentent la sécurité des agents au quotidien », a déclaré Ke Wang, Vice-président de Hytera. « Nous avons étudié beaucoup de commentaires d'utilisateurs afin de développer des fonctionnalités innovantes. De cette façon, nous faisons de la caméra corporelle SC580 un outil puissant visant à faciliter une application de la loi plus efficace et plus sûre ».

Avec l'application "appuyer pour parler" Push-to-talk over Cellular (PTToC ou PoC) de Hytera, la SC580 fonctionne de manière polyvalente comme une radio PoC. Une touche Push-to-talk (PTT) dédiée prend en charge les appels vocaux intuitifs, tandis que la touche d'enregistrement vidéo ergonomique garantit que les utilisateurs peuvent démarrer rapidement l'enregistrement malgré l'agitation des activités sur site.

Pour plus d'informations sur la caméra corporelle 4G intelligente SC580 de Hytera, veuillez consulter le lien suivant: https://www.hytera.com/en-products/body-worn-camera/body-worn-camera/sc580/

