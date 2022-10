45 000 Canadiennes et Canadiens se rassemblent pour participer à la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer





Une ambition commune unit les collectivités d'un océan à l'autre

TORONTO, le 3 oct. 2022 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui que plus de 45 000 Canadiennes et Canadiens, dont près de 10 000 membres de son équipe à la grandeur du pays, se sont réunis le 2 octobre pour soutenir l'ambition commune de créer un avenir sans cancer du sein. L'événement a permis de recueillir plus de 13 millions de dollars au total pour aider à faire progresser la recherche sur le cancer du sein, la sensibilisation et les programmes de soutien. De ce montant, plus de 2 millions de dollars ont été amassés par l'équipe CIBC.

« L'énergie ressentie dans nos collectivités le jour de la Course était incroyable, a affirmé Laura Dottori-Attanasio, chef de groupe, Services bancaires personnels et PME, Banque CIBC, et cadre déléguée de la Course à la vie CIBC. Pour la première fois depuis 2019, les Canadiennes et les Canadiens de partout au pays se sont rassemblés en personne pour montrer leur engagement indéfectible à aider à changer l'avenir du cancer du sein. Nous sommes très reconnaissants envers les membres de notre équipe, les clients et les Canadiennes et Canadiens qui, année après année, se mobilisent pour appuyer une cause aussi importante. »

Il y a plus de 20 ans, la Société canadienne du cancer et la Banque CIBC ont créé un mouvement qui unit les collectivités de tout le pays afin de recueillir des fonds pour des programmes de soutien et de la recherche qui permettent de meilleurs traitements et de meilleurs résultats pour les personnes touchées par le cancer du sein.

« Nous sommes ravis qu'après la tenue de l'événement en mode virtuel au cours des deux dernières années, nous ayons réussi à rassembler les collectivités de tout le pays à l'occasion de la Course de cette année. Cette journée est un puissant rappel de l'impact que nous avons eu, avec nos donateurs, au cours des 31 dernières années, a déclaré Andrea Seale, chef de la direction, Société canadienne du cancer. Grâce à notre orientation collective et à notre investissement dans la recherche sur le cancer du sein, les taux de survie se sont améliorés. Grâce à notre partenaire dévoué et visionnaire, la Banque CIBC, qui fait du bénévolat, organise des collectes de fonds et court avec nous, nous faisons un pas de plus pour que les personnes aux prises avec le cancer du sein vivent longtemps et en santé. »

En tant que commanditaire principal de la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer depuis 26 ans, l'équipe CIBC a amassé plus de 60 millions de dollars au moyen d'engagements, de dons et d'initiatives de collecte de fonds à l'échelle du pays.

Cette année, la Banque CIBC a également lancé une carte électronique que les Canadiennes et Canadiens peuvent envoyer à la personne qui les a incités à courir. La banque versera à la Société canadienne du cancer cinq dollars pour chaque carte électronique envoyée d'ici le 16 octobre 2022, jusqu'à concurrence de 100 000 $.

La Banque CIBC et la Fondation CIBC continuent de soutenir les collectivités tout au long de l'année grâce à des collectes de fonds, à des dons et à du bénévolat.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche en vue de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les chercheurs les plus brillants dans le domaine de la recherche sur le cancer. Nous offrons un système de soutien compatissant à toutes les personnes touchées par le cancer, d'un océan à l'autre et pour tous les types de cancer. En tant que porte-parole des Canadiens qui se soucient du cancer, nous collaborons avec les gouvernements en vue d'élaborer des politiques de santé visant à prévenir le cancer et à mieux soutenir les personnes atteintes de cette maladie. Aucune autre organisation ne fait tout ce que nous faisons pour améliorer des vies aujourd'hui et changer l'avenir du cancer pour toujours. Pour en savoir plus, visitez le site cancer.ca.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 13 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Grâce à la Fondation CIBC et à la culture sincèrement attentionnée de l'équipe CIBC, nous nous engageons à aider les gens et nos communautés à réaliser leurs ambitions. Pour en savoir plus sur notre impact communautaire. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au https://www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

SOURCE CIBC

Communiqué envoyé le 3 octobre 2022 à 08:22 et diffusé par :