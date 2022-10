Programme Giving Back : les organismes de bienfaisance canadiens sont invités à présenter une demande pour obtenir une subvention de 25 000 $





Depuis 2019, RBH a versé 375 000 $ à des organismes de bienfaisance de partout au pays pour les aider à s'attaquer à des problèmes sociaux et environnementaux.

TORONTO, le 3 oct. 2022 /CNW/ - Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH) a annoncé qu'il était maintenant possible de présenter des demandes dans le cadre du quatrième programme annuel de financement sous forme de subvention Giving Back, et ce, jusqu'au 31 octobre.

RBH encourage les organismes de bienfaisance et sans but lucratif voués à l'éducation, à la durabilité environnementale et au développement communautaire à présenter une demande de subvention d'une valeur maximale de 25 000 $. L'objectif du programme est de soutenir, partout au Canada, des initiatives s'attaquant aux obstacles sociaux et environnementaux afin de créer une valeur à long terme dans les domaines de l'éducation, de l'environnement et du bien-être communautaire.

« Le programme Giving Back est essentiel pour permettre à notre groupe de continuer à accroître le couvert forestier partout au Canada, un objectif que partagent notre organisme sans but lucratif et RBH. Grâce au programme, nous avons été en mesure de planter des arbres en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique, faisant ainsi du Canada un pays plus propre et plus vert », a déclaré un membre d'un organisme environnemental sans but lucratif bénéficiaire d'une subvention du programme Giving Back en 2021.

Engagement envers le développement durable

Le développement durable est au coeur de la transformation de RBH, qui est passée de l'un des plus grands fabricants de cigarettes au pays à une entreprise qui encourage les fumeurs à arrêter de fumer ou à se tourner vers de meilleurs produits de remplacement. L'organisation reconnaît l'importance de redonner aux collectivités et aux individus de tout le pays pour leur permettre de créer un avenir meilleur.

RBH continue de rechercher des occasions de susciter des changements positifs partout au Canada afin de générer une valeur économique, sociale et environnementale. L'an dernier, l'entreprise a lancé un programme de recyclage sans fumée unique dans l'industrie. Dans le cadre de ce programme, RBH recycle ou élimine de façon sécuritaire les dispositifs de vapotage, les cartouches, y compris celles des concurrents, et les accessoires ainsi que les dispositifs chauffants pour le tabac.

De plus, dans le cadre d'un effort continu visant à avoir une incidence positive sur les collectivités partout au Canada, RBH organise et soutient des initiatives locales de nettoyage. À ce jour, près d'un million de bénévoles ont participé au programme national de nettoyage et, collectivement, ont investi environ 10,5 millions d'heures dans des projets de nettoyage. Le programme a eu une incidence positive sur les collectivités locales dans toutes les provinces. Plus de 2,2 millions de kilogrammes de déchets ont été nettoyés et près de 800 000 mégots de cigarettes ont été ramassés et recyclés. Il s'agit de l'un des articles les plus jetés au Canada.

Si vous faites partie d'un organisme de bienfaisance ou sans but lucratif qui souhaite participer au programme, veuillez cliquer ici. La date limite pour soumettre une demande est le 31 octobre 2022 et les candidats retenus seront avisés d'ici la fin de janvier 2023.

Pour en savoir plus sur l'engagement de RBH à favoriser un changement positif, visitez le site https://www.rbhinc.ca/home/how-we-give-back.

À propos de Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Rothmans, Benson & Hedges Inc., une filiale de Philip Morris International Inc., figure parmi les plus importantes sociétés productrices de tabac et de nicotine au Canada et compte près de 800 employés à l'échelle du pays. Son siège social est situé à Toronto, et elle exploite une usine à Québec. RBH a officiellement été reconnue en tant qu'employeur de choix au Canada en 2020 pour l'excellence des conditions de travail offertes à ses salariés. Pour en savoir plus, consultez notre site Web .

