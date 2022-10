BioTalent Canada aide les employeurs à utiliser les normes professionnelles nationales pour parer à la pénurie imminente de talents





BioTalent Canada propose de nouvelles ressources aux employeurs de la bioéconomie pour les aider à intégrer les normes professionnelles nationales (NPN) à leurs stratégies de recrutement et de maintien en poste. Les ressources comprennent sept nouveaux profils de NPN, 23 sommaires exécutifs et une vidéo explicative permettant aux employeurs, aux chercheurs d'emploi et aux universitaires d'intégrer ces outils précieux à leurs plans de gestion et de perfectionnement des talents.

Ces normes, dont la création a été financée en partie par le Programme d'appui aux initiatives sectorielles du gouvernement du Canada, ont été validées par des experts de l'industrie et définissent les compétences, études et titres de compétences requis pour effectuer les tâches d'un poste précis. Les employeurs utiliseront ces normes pour accroître l'efficacité du recrutement, de la formation, de la planification de la relève et de l'analyse comparative de la rémunération pour combler leurs besoins en matière de talents.

« La bioéconomie canadienne fait face à une grave pénurie de talents. D'ici 2029, il faudra créer 65 000 nouveaux postes pour soutenir le secteur, et on prévoit que ces postes resteront vacants », déclare Robert Henderson, président et chef de la direction de BioTalent Canada. « Ces normes permettront aux employeurs de relever les défis à venir, en veillant à ce que le secteur embauche et maintienne en poste des travailleurs qualifiés et expérimentés. »

Selon une étude récente menée par BioTalent Canada au sujet de l'information sur le marché du travail, 70 % des employeurs du secteur de la bioéconomie canadienne disent ne pas avoir de service officiel des ressources humaines. Des ressources comme les NPN offrent un soutien important aux organisations qui cherchent à améliorer leur stratégie de gestion des talents, mais qui ne disposent pas d'une expertise interne.

BioTalent Canada intégrera les NPN à ses produits et services, comme son Guide national sur la rémunération, le PetriDishMC et le Programme de reconnaissance des biocompétences, offrant ainsi aux employeurs les moyens concrets de tirer profit des normes pour faciliter le recrutement et le maintien en poste des talents dont ils ont besoin.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les normes professionnelles nationales pour la bioéconomie canadienne, veuillez consulter notre site web à l'adresse suivante : biotalent.ca/NPN.

Robert Henderson est disponible pour des commentaires.

Financé en partie par le Programme d'appui aux initiatives sectorielles du gouvernement du Canada.

À propos de BioTalent Canada

BioTalent Canada soutient les personnes à l'origine des sciences qui changent la vie. Reconnue comme la source incontournable de renseignements sur le marché du travail, BioTalent Canada guide les intervenants de la bioéconomie avec des données factuelles et des normes axées sur l'industrie. BioTalent Canada s'efforce de catalyser l'intelligence en bioéconomie, de combler le fossé entre les talents prêts à l'emploi et les employeurs et d'assurer l'agilité, la résilience et la durabilité de l'un des secteurs les plus vitaux du Canada.

Figurant depuis peu sur la liste des 50 meilleurs lieux de travail au Canada comptant 50 employés ou moins, et détentrice de la certification Great Place to WorkMD 2022, BioTalent Canada applique en son sein les mêmes normes que celles qu'elle recommande à ses partenaires. Ces distinctions lui ont été attribuées après une analyse rigoureuse et indépendante effectuée par Great Place to WorkMD

Pour en savoir davantage, rendez-vous sur le site biotalent.ca/fr.

