Cette année, la Semaine nationale des journaux aura du caractère!





Hier marquait le début officiel de la 82e Semaine nationale des journaux, une occasion annuelle de reconnaître le rôle essentiel que jouent les journaux dans une démocratie active et saine. Pour célébrer cet événement, Médias d'Info Canada a commandé la création d'une police de caractères personnalisée intitulée Champions, que le public canadien peut télécharger gratuitement. Conçue en fonction des plateformes imprimées et numériques, la police Champions rend hommage à l'histoire des journaux tout en envisageant un avenir brillant et multiplateforme.

« La police Champions a été conçue pour rendre hommage à la longue et riche histoire des personnes qui se trouvent derrière les pages et qui sont de vrais superhéros dans la vie réelle et figurent parmi les défenseurs de la démocratie, affirme Paul Deegan, président et directeur général de Médias d'Info Canada, l'association qui représente l'industrie canadienne des médias d'information. Les Canadiens comptent sur les innombrables journalistes, rédacteurs, vérificateurs de faits, photographes et tant d'autres - qui utilisent le pouvoir des mots pour mettre en lumière des questions importantes et servir nos communautés. C'est pourquoi nous sommes ravis de leur rendre hommage en cette Semaine nationale des journaux. »

Conçue en partenariat avec le studio de typographie Canada Type, la police Champions est une police géohumaniste qui incorpore à la fois des traits humains - qui imitent les mouvements de la main, évoquant l'artisanat et le sens artistique nécessaires à l'élaboration quotidienne de nouvelles crédibles - et des formes géométriques représentant la structure et la rigueur de la vérification des faits, de l'édition et de la production d'un contenu crédible de haute qualité pour lequel les journaux sont connus.

À l'occasion de la Semaine nationale des journaux, Médias d'Info Canada encourage les Canadiens à manifester leur soutien aux journaux canadiens et à leurs plateformes numériques en téléchargeant et en utilisant la police gratuite Champions offerte à l'adresse suivante : monjournalavanttout.ca.

« Rien ne peut remplacer la capacité des journaux à fournir un contenu diversifié, local et factuel, ajoute M. Deegan. Parmi les neuf Canadiens sur dix qui lisent les journaux chaque semaine au Canada, 95 % accèdent au contenu en ligne. »

Cette année, le programme de la Semaine nationale des journaux sera soutenu par des campagnes publicitaires imprimées et numériques dans les journaux de tout le pays, ainsi que par des relations avec les médias sociaux et les influenceurs.

La Semaine nationale des journaux se déroule jusqu'à ce samedi 8 octobre 2022 et est célébrée dans toute l'Amérique du Nord pour souligner les services essentiels fournis par l'industrie des médias d'information.

À propos de Médias d'Info Canada

Médias d'Info Canada est la voix de l'industrie des médias imprimés et numériques du Canada. Nous représentons des centaines de titres de confiance dans les provinces et territoires canadiens. Médias d'Info Canada joue un rôle de groupe d'influence en matière de politiques publiques, et contribue à l'évolution continue de l'industrie des médias en faisant valoir les avantages des médias d'information toutes plateformes confondues. Pour en apprendre davantage, visitez notre site web à www.mediasdinfo.ca ou suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

