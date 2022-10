Récipiendaires de la distinction Ad. E. - Le Barreau du Québec annonce les neuf Avocats émérites de 2022





MONTRÉAL, le 3 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Barreau du Québec est heureux d'annoncer les noms des avocates et des avocats récipiendaires de la distinction Advocatus Emeritus ou Avocat émérite pour l'année 2022. L'événement « Une soirée d'excellence » réunira les récipiendaires au Centre Sheraton Montréal, le 15 novembre prochain, pour célébrer la remise de leur distinction honorifique.

Voici les récipiendaires de la distinction Avocat émérite de l'année 2022 :

Me Patrick Boucher, Ad. E. Bedford Me Brigitte B. Garceau, Ad. E. Montréal L'honorable Clément Gascon, Ad. E. Montréal Me Anne-Marie Laflamme, Ad. E. Québec Me Reine Lafond, Ad. E. Laval Me Mathieu Piché-Messier, Ad. E. Montréal Me David Emmanuel Roberge, Ad. E. Montréal Me André Ryan, Ad. E. Montréal Me Marie-Ève Sylvestre, Ad. E. Outaouais



Les profits générés par la Soirée d'excellence seront remis au Programme d'aide aux membres du Barreau du Québec (PAMBA), un service d'aide et de consultation offert aux membres du Barreau du Québec souffrant d'alcoolisme, de toxicomanie, du syndrome d'épuisement professionnel, de stress ou d'autres problèmes de santé mentale.

La distinction Avocat émérite (Ad. E.)

Le Barreau du Québec décerne chaque année la distinction Avocat émérite à des avocats au parcours professionnel remarquable et dont la contribution à la profession et le rayonnement social et communautaire sont dignes de reconnaissance. Abréviation du latin Advocatus Emeritus, la marque honorifique Ad. E. s'ajoute après le nom du récipiendaire.

Les récipiendaires de la distinction Avocat émérite sont sélectionnés par un Comité de sélection qui transmet ses recommandations au Conseil d'administration du Barreau, après avoir étudié les candidatures proposées selon les critères et processus d'attribution de la distinction Avocat émérite.

Pour prendre connaissance de la liste des avocats émérites pour l'année 2022, cliquez ici.

Le Barreau du Québec

Le Barreau du Québec est l'ordre professionnel encadrant la pratique de plus de 29 000 avocates et avocats de tous les domaines de droit. Il a pour mission d'assurer la protection du public, de contribuer à une justice accessible de qualité et de défendre la primauté du droit. Ses positions sont adoptées par ses instances élues à la suite d'analyses et de recommandations de ses comités consultatifs et groupes d'experts.

