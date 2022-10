/R E P R IS E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce pour aider les communautés noires du Canada/





GATINEAU, QC, le 1er oct. 2022 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement, de la Diversité et de l'Inclusion, député Paul Chiang, secrétaire parlementaire du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et député de Markham - Unionville, et Arielle Kayabaga, députée de London Ouest accompagneront le ministre.

Un point de presse suivra l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le lundi 3 octobre 2022 Heure : 9 h 30 (HAE) Lieu : Chambre 125-B, l'édifice de l'Ouest





Les représentants des médias qui souhaitent couvrir cet événement doivent être accrédités par la Tribune de la presse parlementaire. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse peuvent communiquer par courriel avec [email protected] pour demander un accès temporaire.

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 3 octobre 2022 à 07:00 et diffusé par :