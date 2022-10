Azimut et Mont Royal entreprennent une phase additionnelle de forage et de prospection pour Nickel-Cuivre et Or sur Wapatik





LONGUEUIL, QC, le 3 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) (OTCQX: AZMTF) annonce que les travaux d'exploration progressent de façon active sur la Propriété Wapatik (« la Propriété ») suite aux encouragements des deux premières phases de forage réalisées (voir communiqué de presse du 29 juin 2022).

Wapatik présente deux principaux types de cibles:

Nickel-cuivre : minéralisations associées à une intrusion ultramafique; et

: minéralisations associées à une intrusion ultramafique; et Or: minéralisations associées à des zones de cisaillement étendues, en continuité avec la Zone Patwon située sur la Propriété Elmer (détenue à 100% par Azimut).

Ce communiqué présente:

Les résultats reçus à ce jour reliés aux deux premières phases de forage totalisant 11 trous pour 2 366,4 m ;

; Les résultats finaux de l'échantillonnage de sédiments glaciaires (till) réalisé en 2021; et

Le programme actuel de suivi comprenant une 3e phase de forage de 1 100 m ainsi qu'un programme de prospection sur des cibles de qualité nouvellement définies.

La Propriété, localisée dans la région Eeyou Istchee Baie-James au Québec, a été optionnée à Mont Royal Resources Limited (« Mont Royal ») (ASX: MRZ). Mont Royal peut acquérir un intérêt initial de 50% dans la Propriété avec 4 millions $ en dépenses d'exploration sur une période de 4 ans, ainsi qu'un intérêt additionnel de 20% avec un investissement de 3 millions $ et la préparation d'une étude économique préliminaire (PEA). Azimut est le gérant des travaux.

FAITS SAILLANTS (figures 1 à 6, tableaux 1 et 2)

Cibles Nickel

Le programme initial de forage a mis en évidence des minéralisations sulfurées massives à semi-massives en nickel-cuivre associées à une intrusion ultramafique (voir communiqué de presse du 29 juin 2022):

Forage WAP22-003: 2,68% Ni, 1,30% Cu, 0,09% Co sur 3,30 m (de 143,4 m à 146,7 m), incluant:

3,63% Ni, 0,48% Cu, 0,12% Co sur 1,0 m, et 3,04% Ni, 0,75% Cu, 0,10% Co sur 1,1 m

Le suivi en forage apporte les résultats encourageants suivants:

Forage WAP22-009: 1,16% Ni, 3,85% Cu sur 0,8 m (de 152,0 m à 152,8 m) Forage WAP22-007: 0,29% Ni, 0,25% Cu sur 18,0 m (de 129,0 m à 147,0 m) Forage WAP22-010: 0,27% Ni, 0,41% Cu sur 15,75 m (de 60,0 m à 75,75 m) Forage WAP22-008: 0,33% Ni, 0,35% Cu sur 1,1 m (de 116,9 m à 118,0 m), et

0,34% Ni, 0,43% Cu sur 1,71 m (de 129,54 m à 131,25 m) Forage WAP22-011: 0,27% Ni, 0,27% Cu sur 3,0 m (de 11,1 m à 14,1 m)

L'intersection du forage 009 présente une minéralisation massive en chalcopyrite, pyrrhotite et pentlandite encaissée dans une roche métasédimentaire riche en biotite au contact avec une péridotite. Les autres intervalles sont reliés à des sulfures disséminés (principalement chalcopyrite, pyrrhotite et possiblement pentlandite) au sein d'une intrusion ultramafique, près du contact avec les métasédiments environnants. Des résultats d'analyses sont encore attendus pour plusieurs sondages.





Les résultats obtenus jusqu'à présent justifient clairement de tester avec des forages additionnels d'autres cibles identifiées dans l'intrusion. Un total de 5 forages (1 100 m ) est planifié. Tel qu'indiqué antérieurement ( communiqué de presse du 19 avril 2022 ), la modélisation 3D réalisée par l'inversion des données magnétiques indique un potentiel pour des accumulations de sulfures à la base de l'intrusion selon l'interprétation d'une géométrie en cuvette. Cette géométrie reste non testée avec les forages réalisés jusqu'à présent. Des levés électromagnétiques en forage ( Pulse EM ) seront réalisés dans chaque trou pour élargir le rayon de recherche et fournir de l'information sur l'extension de tout conducteur intersecté.





) est planifié. Tel qu'indiqué antérieurement ( ), la modélisation 3D réalisée par l'inversion des données magnétiques indique un potentiel pour des accumulations de sulfures à la base de l'intrusion selon l'interprétation d'une géométrie en cuvette. Cette géométrie reste non testée avec les forages réalisés jusqu'à présent. Des levés électromagnétiques en forage ( ) seront réalisés dans chaque trou pour élargir le rayon de recherche et fournir de l'information sur l'extension de tout conducteur intersecté. D'autres cibles ultramafiques possible ont été identifiées sur la Propriété et feront l'objet de travaux de prospection au cours des prochaines semaines.

Cibles aurifères

De nouvelles cibles aurifères ont été définies sur Wapatik suite à une évaluation systématique de la Propriété incluant un levé magnétique à haute résolution, une analyse en télédétection, une interprétation lithostructurale et un échantillonnage extensif du till (154 échantillons) permettant de caractériser le contenu en grain d'or des échantillons ( voir communiqué de presse du 25 octobre 2021 et figure 3).





et figure 3). D'excellent résultats additionnels ont été récemment reçus pour la fraction minérale dense du levé de till précédemment mentionné. Vingt-deux échantillons indiquent des valeurs supérieures à 0,5 g/t Au, incluant 14 échantillons avec des valeurs supérieures à 1,0 g/t Au, dont une valeur maximale supérieure à 30 g/t Au (figure 4).





avec des dont une (figure 4). Sept cibles de prospection feront l'objet d'une évaluation sur le terrain cet automne.

Contrat de forage et protocoles analytiques

Forages Chibougamau Ltd de Chibougamau (Québec) a agi comme contracteur durant la première et la seconde phase de forage. Le diamètre des carottes était BTW. Les échantillons de carotte sont envoyés aux Laboratoires ALS à Val d'Or au Québec. Tous les échantillons sont analysés par méthode ICP pour un ensemble de 48 éléments chimiques. Les échantillons à haute teneur en nickel et en cuivre sont analysés en utilisant une digestion avec 4 acides et une finition par ICP-AES. L'or, le platine et le palladium sont analysés par pyroanalyse (lead oxide collection) avec une finition par ICP-AES. Azimut applique les procédures standard AQ/CQ de l'industrie pour tous ses programmes de forage. Des échantillons de référence certifiés, des blancs, et des doublons d'échantillons de forages sont insérés dans tous les envois pour analyse. Overburden Drilling Management a traité les échantillons de till, pour obtenir les fractions minérales denses et les comptes en grains d'or. Les fractions denses ont été analysées par Actlabs (Ancaster, Ontario) par activation neutronique pour l'or et 33 autres éléments.

A propos de la Propriété Wapatik

Wapatik est un projet de 25 km de long couvrant une partie largement sous-explorée de la ceinture de roches vertes Eastmain inférieure dans la Sous-province archéenne de La Grande. Le projet est situé en continuité géologique avec la Zone aurifère Patwon, localisée approximativement 35 km à l'est, et environ 10 km au nord de la limite avec la Sous-province d'Opinaca.

La Propriété est constituée d'un seul bloc de 220 claims (115 km2). Le secteur présente d'excellentes infrastructures incluant un accès routier et des lignes électriques.

Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et personne qualifiée d'Azimut selon la Norme canadienne 43-101. Mathieu Landry, Géo., Consultant sénior, Brigitte Dejou, Ing., Directrice de Projets et François Bissonnette, Géo., Directeur des Opérations, tous de l'équipe Azimut, ont également revu le contenu de ce communiqué.

À propos de Mont Royal

Mont Royal Resources Limited (ASX : MRZ) est une société australienne développant différentes opportunités dans le secteur minier avec l'objectif de créer de la valeur pour ses actionnaires notamment par l'acquisition, l'exploration, l'évaluation et l'exploitation de projets miniers. Mont Royal détient une entente d'option exécutoire avec Azimut pour acquérir jusqu'à 70% d'intérêt dans le Projet Or-Cuivre-Nickel de Wapatik. Mont Royal a également acquis 75% d'un secteur de 536 km2 de Northern Lights Minerals dans la ceinture de roches vertes Eastmain supérieure. Les projets sont prospectifs tant pour les métaux précieux (or, argent) que pour les métaux usuels (cuivre, nickel) dans la région de la Baie James au Québec (Canada), reconnu comme l'une des meilleures juridictions minières. Pour plus d'information concernant Mont Royal, veuillez visiter le site de la plateforme ASX (ASX : MRZ) ou le site web de la Société www.montroyalres.com.

A propos d'Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. La Société avance activement vers la définition de ressources aurifères initiales sur son projet-phare Elmer, détenu à 100% dans la région de la Baie James. Azimut a également acquis une position d'exploration substantielle pour le nickel à l'échelle de cette région.

La Société met en oeuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L'approche d'Azimut est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément. Bénéficiant d'un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 79,3 millions d'actions émises et en circulation.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes actuelles de la Société en ce qui a trait aux événements futurs reliés aux résultats de forages sur la Propriété Wapatik. Dans la mesure où tout énoncé dans ce document renferme des informations qui ne sont pas historiques, alors ces énoncés sont essentiellement prospectifs et pourront souvent être identifiés par l'emploi de mots comme « considère », « anticipe », « prévoit », « estime », « s'attend », « projette », « planifie », « potentiel », « suggère » et « croit ». Les énoncés prospectifs sous-tendent des risques, des incertitudes, et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient causer une telle différence, notamment la volatilité et la sensibilité aux prix des métaux sur le marché, l'impact de changements au niveau des taux de change des devises étrangères et des taux d'intérêt, l'imprécision des estimations de réserves, la récupération de l'or et des autres métaux, les risques environnementaux incluant l'augmentation du fardeau règlementaire, les conditions géologiques imprévues, les conditions minières difficiles, les actions entreprises par les communautés et les organisations non gouvernementales, les changements de règlementation et de politiques gouvernementales, incluant les lois et les politiques, des flambées mondiales de maladies infectieuses incluant la COVID-19, et l'incapacité d'obtenir les permis et les approbations nécessaires des autorités gouvernementales, ainsi que d'autres risques liés au développement et à l'exploitation. Bien que la Société soit d'avis que les hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs sont raisonnables, l'on ne devrait pas se fier indûment à ces énoncés, qui s'appliquent uniquement en date du présent document. La Société décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs, ou autre, sauf si requis par les lois applicables en valeurs mobilières. Le lecteur est invité à revoir avec attention la discussion détaillée sur les risques dans notre plus récent Rapport Annuel déposé sur SEDAR pour une compréhension plus complète des risques et des incertitudes qui affectent les affaires de la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Exploration Azimut inc.

Communiqué envoyé le 3 octobre 2022 à 06:30 et diffusé par :