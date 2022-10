Air Canada proposera de nouvelles liaisons transfrontalières sans escale pour les États-Unis au départ d'Halifax et de Vancouver





Des vols Halifax-Newark et Vancouver-Houston pratiques pour les clients

MONTRÉAL, le 3 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui de nouvelles liaisons transfrontalières quotidiennes Halifax-Newark et Vancouver-Houston. Assurés toute l'année à compter de décembre, ces vols permettront de relier facilement ces grands centres urbains et d'offrir des correspondances faciles par l'intermédiaire des réseaux mondiaux d'Air Canada et de son partenaire commercial United Airlines.

« Avec ces nouveaux services au départ d'Halifax et de Vancouver, Air Canada répond à une demande sur ces marchés importants et tire parti de son partenariat transfrontalier renforcé avec United Airlines pour consolider sa position dominante dans le marché canado-américain, a déclaré Mark Galardo, premier vice-président - Planification du réseau et Gestion du chiffre d'affaires, d'Air Canada. Ces liaisons offriront aux clients du Canada atlantique et de l'Ouest canadien des options plus pratiques pour se rendre aux États-Unis. Elles vont renforcer les liens déjà solides entre le Canada atlantique et New York, tout en procurant aux clients de l'Ouest canadien plus d'options pour aller en Amérique latine et dans les Antilles au moyen de la plaque tournante de United Airlines à Houston. Elles vont également permettre aux voyageurs en provenance des États-Unis de profiter d'une foule de nouvelles correspondances à escale unique avec le vaste réseau intérieur et mondial d'Air Canada. »

Air Canada est le transporteur étranger qui offre le plus grand nombre de vols à destination des États-Unis. En incluant ces nouvelles liaisons, à l'été 2023, le réseau transfrontalier d'Air Canada aura surpassé de 6 % la capacité qu'affichait la Société en 2019, avant l'avènement de la pandémie. Air Canada dessert 47 aéroports américains.

Halifax - Newark

La nouvelle liaison Halifax-Newark d'Air Canada sera exploitée toute l'année, et ce, à compter du 16 décembre 2022. Elle sera assurée quotidiennement par un appareil Q400 d'Air Canada Express, dans une configuration tout économique. Ce service sans escale permet des correspondances pratiques avec des centres régionaux du Canada atlantique de même qu'avec diverses destinations desservies par le réseau de United Airlines aux États-Unis.

Vol Liaison Départ Arrivée Fréquence AC8670 Halifax-Newark 11:45 13:04 Quotidienne AC8669 Newark-Halifax 13:45 16:35 Quotidienne

Vancouver - Houston

La nouvelle liaison Vancouver-Houston d'Air Canada sera exploitée toute l'année, et ce, à partir du 16 décembre 2022. Elle sera assurée quotidiennement par un appareil A220 d'Air Canada offrant la Classe affaires et la classe économique. Ce service sans escale augmente les options entre l'Ouest canadien et le Texas, en plus d'offrir des correspondances pour l'Amérique latine et les Antilles avec United Airlines, tout en offrant de nouvelles correspondances pratiques à escale unique entre les États-Unis et le réseau Asie-Pacifique d'Air Canada à partir de la plaque tournante du transporteur à Vancouver.

Vol Liaison Départ Arrivée Fréquence AC1300 Vancouver-Houston 08:45 15:08 Quotidienne AC1301 Houston-Vancouver 16:30 19:15 Quotidienne

Tous les vols permettent d'accumuler et d'échanger des points Aéroplan. Les clients et les membres Aéroplan admissibles pourront bénéficier de l'enregistrement et de l'embarquement prioritaires, de l'accès au salon Feuille d'érable de même que d'autres privilèges, le cas échéant.

