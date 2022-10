/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Cérémonie d'ouverture du Salon Industriel de Québec et visite VIP/





QUÉBEC, le 30 sept. 2022 /CNW Telbec/ - L'équipe du Groupe Pageau est heureuse de vous inviter officiellement à la Cérémonie d'ouverture suivie d'une visite VIP du Salon Industriel de Québec. Plusieurs invités de marque prendront la parole lors de la cérémonie, dont nos partenaires principaux : Investissement Québec-CRIQ, le Réseau des CCTT, Québec International et STIQ.

Médias et dignitaires sont conviés

Lieu : Centre de foires de Québec - Expocité

Date : 4 octobre 2022

Heure : midi

Il s'agit de la 20e édition du Salon Industriel de Québec, qui a vu le jour en 1984 dans la Capitale-Nationale. En cette période particulièrement intense pour nos industriels et manufacturiers québécois, l'événement a été pensé pour proposer des solutions adaptées aux entrepreneurs et gestionnaires d'entreprises.

« Ce n'est pas nouveau pour personne, les entreprises québécoises de tous les domaines vivent des situations extrêmes. Il est de notre devoir, en tant que promoteur d'événements industriels et manufacturiers, de leur fournir des outils pour réussir! C'est la première fois que notre programmation met autant l'emphase sur les pratiques entrepreneuriales gagnantes. Avec plus de 500 entreprises exposantes cette année, la mission est d'autant plus grande », mentionne M. Eric Pageau, président et promoteur du Groupe Pageau.

Une visite VIP du Salon sera proposée aux médias, avant l'ouverture officielle au public.

C'est un rendez-vous le 4 octobre prochain!

Salon Industriel de Québec - #SIQ2022

Partenaires : Québec International, Investissement Québec-CRIQ, Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis, STIQ, Productions optimales et Magazine MCI.

À propos du Groupe Pageau

Fondé en 1980, le Groupe Pageau est le seul regroupement d'entreprises à rassembler autant les médias papier, numérique et physique, tant des domaines industriels et manufacturiers que ceux du domaine routier. Le Groupe Pageau est le promoteur de six salons industriels à travers la province et l'éditeur du Magazine MCI (Magasine du Circuit Industriel).

