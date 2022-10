La thérapie par cellules immunitaires autologues, pratiquée au Japon, aide maintenant l'hôpital Vinmec à traiter des patients atteints de cancer à Hanoï, au Vietnam, après un transfert de technologie par GN Corporation





Le traitement du cancer à l'aide de ses propres cellules immunitaires, de cellules tueuses naturelles (NK) et de lymphocytes T, appelé thérapie cellulaire de renforcement immunitaire autologue (AIET), qui est administrée en même temps que la chimiothérapie, la radiothérapie et la chirurgie conventionnelles, pratiquées au Japon depuis longtemps, est désormais proposé à l'hôpital Vinmec, Hanoï, au Vietnam, suite à un transfert de technologie par GN Corporation. Les patients cancéreux de pays voisins visitent maintenant l'hôpital Vinmec pour bénéficier de ce traitement. La thérapie par cellules immunitaires autologues, réglementée par la loi sur la médecine régénérative au Japon, utilise des cellules immunitaires autologues développées en laboratoire, sans protéines animales ni manipulation génétique.

Avantages de l'AIET et de l'hyperthermie : Tandis que l'augmentation du taux de survie chez les patients cancéreux est signalée par l'ajout d'une thérapie par cellules immunitaires au régime de traitement conventionnel, le système d'hyperthermie développé au Japon améliore plus encore les résultats du traitement du cancer, car il cible les cellules cancéreuses, vulnérables à une température plus élevée de 42 degrés Celsius. Pour propager ces traitements complémentaires contre le cancer dans les hôpitaux étrangers, GNC Japon collabore avec Yamamoto Vinita, fabricant de Thermotron, le premier équipement d'hyperthermie pour traiter les tumeurs malignes approuvé au Japon et installé dans plus de 300 hôpitaux dans six pays à ce jour. La dernière version du Thermotron-RF8-EX est un système autonome avec radiofréquence à 8 MHz, utilise des combinaisons d'électrodes de différentes tailles pour traiter les tumeurs solides superficielles et profondes de tout le corps, à l'exception des yeux et du cerveau.

Caractéristiques du Thermotron RF8-EX :

Améliore les effets bénéfiques de la chimiothérapie et de la radiothérapie

Améliore l'immunité ainsi que la qualité de vie des patients cancéreux

Pas de rayonnement et donc pas de blindage nécessaire

Augmentation facile de la température de la région de la lésion cible

Sûreté éprouvée depuis 1980 dans plus de 300 hôpitaux de cancérologie

Les hôpitaux japonais proposant ces thérapies anticancéreuses reçoivent des patients étrangers pour administrer le traitement. Récemment, des hôpitaux de cancérologie à l'étranger ont commencé à s'intéresser à l'ajout de ces deux thérapies à leurs systèmes existants de traitement du cancer dans les services d'oncologie clinique.

La réussite de GN Corporation, qui ajoute de la valeur aux technologies japonaises par interaction interdisciplinaire, conçoit de nouvelles solutions de soins de santé et se développe à l'échelle mondiale, a été mise en avant par le gouvernement japonais sur la chaîne YouTube officielle du bureau du Premier ministre du Japon, sur le portail JETRO Invest in Japan et dans un reportage parrainé par le gouvernement du Japon sur Bloomberg.

