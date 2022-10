Lancement de l'Alliance mondiale pour l'économie verte lors du Sommet mondial de l'économie verte à Dubaï





Sous le patronage de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-président et Premier ministre des Émirats arabes unis et souverain de Dubaï, le 8ème Sommet mondial de l'économie verte (WGES) s'est conclu à Dubaï. Organisé par l'Organisation mondiale de l'économie verte (WGEO), l'Autorité de l'eau et de l'électricité de Dubaï (DEWA), et le Conseil suprême de l'énergie de Dubaï, le sommet s'est tenu sous le thème "Le leadership de l'action climatique à l'intermédiaire de la collaboration : la feuille de route vers le Net-Zéro". Un nombre de ministres, d'experts, de décideurs, de fonctionnaires, de représentants d'institutions et de la communauté universitaire du monde entier ont participé au Sommet.

Lors d'une table ronde ministérielle sur l'économie verte au cours de WGES, en présence d'environ 25 ministres et fonctionnaires du monde entier, SE Saeed Mohammed Al Tayer, Président de l'Organisation mondiale de l'économie verte et Directeur général et PDG de l'Autorité de l'eau et de l'électricité de Dubaï (DEWA), ??a lancé l'Alliance mondiale pour l'économie verte. L'alliance vise à établir une coalition de pays, prioriser l'économie verte dans le contexte de l'action climatique et du développement durable, renforcer les capacités des pays en développement, soutenir leurs projets de transition vers une économie verte et échanger des connaissances sur la mise en oeuvre de l'initiative.

Al Tayer a déclaré que l'Alliance sera développée, reproduite et élargie dans divers domaines. Il a invité les dirigeants du monde entier à se joindre à ce parcours et à soutenir les solutions économiques vertes efficaces qui répondent aux besoins économiques et environnementaux actuels.

« Si nous désirons accélérer notre transition vers une économie verte, nous devons tous travailler ensemble, et pour ce faire, nous avons besoin d'une plateforme avec un objectif commun. L'Alliance mondiale des EAU pour l'économie verte cherche à fournir une telle plateforme. J'adresse mes sincères remerciements à WGEO pour son soutien à l'Alliance. J'ai hâte de franchir de nouvelles étapes avec nos partenaires, d'apprendre les uns des autres et de nous inspirer mutuellement pour atteindre de nouveaux sommets dans notre quête commune d'un mode de vie durable », a souligné SE Mariam bint Mohammed Almheiri, Ministre du Changement climatique et de l'Environnement aux Émirats arabes unis.

*Source : AETOSWire

