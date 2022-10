EXFO offrira son assurance de services adaptative infonuagique sur AWS





La solution aidera les opérateurs de réseaux privés et 5G à gérer la performance de leurs services à latence ultrafaible pour garantir une connexion fiable et ultrarapide

QUÉBEC, le 3 oct. 2022 /CNW Telbec/ - EXFO, qui regroupe les experts en matière de tests, de monitoring et d'analytique du secteur des communications, a annoncé aujourd'hui que sa solution d'assurance de services adaptative (ASA) infonuagique et son module de rapports analytiques avancés sont désormais offerts sur Amazon Web Services (AWS). Les fournisseurs de services de réseaux 5G et privés profiteront ainsi d'une visibilité exceptionnelle de la qualité de l'expérience et de la qualité du service que procurent leurs environnements virtualisés dynamiques. AWS fournit des applications et des plateformes infonuagiques sur demande aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements selon un modèle de paiement à l'utilisation.

« L'offre d'EXFO sur AWS témoigne de notre solide capacité à aider les fournisseurs de services à gérer leurs réseaux dans l'environnement de la 5G, et de la valeur que nous leur apportons ainsi. Parce que cet environnement est de plus en plus complexe, il est essentiel d'automatiser les tests de réseaux et la résolution des défauts afin d'assurer efficacement la performance », explique Mark Nixon, premier vice-président, ASA chez EXFO. « Nous nous réjouissons de ce partenariat avec AWS, qui se veut pérenne et permettra aux fournisseurs de services de réseaux 5G et privés d'offrir les services 5G émergents grâce à une connexion ultrarapide et ultrafiable. »

La complexité des réseaux vient des fonctions réseau natives en nuage de la 5G autonome, des architectures basées sur les services, de l'informatique en périphérie multiaccès, du découpage de réseau et des réseaux 5G privés. Dans ce nouvel environnement, les réseaux produisent d'énormes quantités de données télémétriques et de données sur la performance et les défauts; il peut être difficile de s'y retrouver et, par conséquent, de détecter et de corriger les problèmes de dégradation du service.

La solution d'EXFO sur AWS procurera aux fournisseurs de services une visibilité de la performance de leurs réseaux et services 5G dans le nuage, par segments et pour toute la pile; corrélera la performance réseau avec les indicateurs de la qualité de l'expérience et du service; et accélérera la résolution des problèmes en cas de défaut. En combinaison avec les services d'AWS, dont Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS), Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon CloudWatch et AWS Snowball, la solution d'EXFO permettra également aux fournisseurs de services d'optimiser leurs stratégies d'assurance de services dans le nuage pour la 5G et de gérer la performance des charges de travail virtuelles, le tout à moindre coût.

L'analytique ASA d'EXFO génère des données en temps réel sur la performance et met en corrélation les indicateurs clés de la qualité de l'expérience et du service avec les données télémétriques d'Amazon CloudWatch. Les clients disposent alors des données dont ils ont besoin pour gérer les environnements réseau complexes. Les environnements AWS comprennent les déploiements Kubernetes avec Amazon EKS Anywhere pour différents services : AWS Regions, AWS Local Zones, AWS Wavelength pour l'informatique en périphérie multiaccès, AWS Outposts, et AWS Snowball pour les réseaux 5G privés.

À propos d'EXFO

EXFO développe des solutions de test, de monitoring et d'analytique plus intelligentes pour l'industrie mondiale des communications. Nous sommes les conseillers de confiance des opérateurs de réseaux fixes et mobiles, des centres de données à très grande échelle et des chefs de file dans le secteur de la fabrication, du développement et de la recherche. Ils comptent sur nous pour leur fournir une visibilité accrue et de l'information de qualité supérieure sur les performances du réseau, en plus d'assurer la fiabilité de leurs services et de garantir la meilleure expérience usager. S'appuyant sur 35 années d'innovation, le mélange unique d'équipements, de logiciels et de services d'EXFO permet des transformations plus rapides et assurées liées à la 5G, aux réseaux natifs en nuage et à la fibre optique.

