La 20e rencontre des partenaires stratégiques de BOC Group : la conférence la plus marquante d'Europe en matière de BPM, EA et GRC.





400 leaders d'opinion et décideurs de grandes organisations tant au niveau mondial que régional se sont réunis à Vienne, en Autriche, à l'occasion de la 20e rencontre des partenaires stratégiques de BOC Group (Strategic Partner Meeting), la plus grande conférence européenne sur la gestion des processus métier, l'architecture d'entreprise et la gouvernance, les risques et la conformité.

PARIS, 3 octobre 2022 /PRNewswire/ -- BOC Group, le leader autrichien des logiciels de modélisation d'entreprise, a organisé pour la 20e fois un incroyable forum d'échange d'expériences et de stratégies en matière de BPM, d'EA et de GRC, les 8 et 9 septembre, à l'Orangerie du château de Schönbrunn à Vienne, en Autriche.





Strategic Partner Meeting 2022 (la rencontre des partenaires stratégiques) a commencé par un discours d'ouverture du conseil d'administration de BOC Group. Christian Lichka et ses collègues du conseil d'administration ont expliqué dans leur discours d'ouverture comment « ... les principaux produits de BOC Group permettent l'introduction de jumeaux numériques à tous les niveaux d'une organisation : la solution BPM ADONIS pour la gestion des processus métier, ADOIT pour la gestion de l'architecture d'entreprise et ADOGRC pour la gestion des scénarios de gouvernance, de risque et de conformité. »

Au coeur de la conférence, les clients de BOC Group ont partagé leurs expériences et bonnes pratiques dans le cadre de leur démarche outillée de BPM, EAM et GRC. Parmi les intervenants figuraient quelques clients de référence de BOC comme Allianz, Molson Coors, Novartis, On, Roche, Swedbank, Uniqa, Victorinox, ESCP Business School.

Les intervenants, Piyush Jain et Devanand Konwar ont notamment décrit le parcours de transformation digitale de Novartis avec ADONIS et ADOIT. Felix Bindschedler a expliqué pourquoi la gestion des processus a été lancée chez On, en évoquant la manière dont le BPM a aidé à surmonter les défis d'une entreprise en pleine croissance. Une intervenante française, Christelle Mekuate, architecte digitale d'entreprise et urbaniste chez ESCP Business School, en France, a de son côté, expliqué au cours de cette conférence la manière dont ADOIT a été utilisé pour piloter et accélérer les projets de transformation digitale de l'ESCP en partageant avec les participants les défis rencontrés et les « Quick Wins ».

Les participants à cette conférence sur invitation ont eu l'occasion non seulement de nouer des contacts avec des acteurs clés du numérique dans divers secteurs, mais aussi d'acquérir des connaissances précieuses leur permettant de maîtriser les changements constants, de gérer les processus métier complexes auxquels ils sont confrontés aujourd'hui et d'assurer une croissance continue.

Afin de partager davantage les connaissances recueillies lors de cet événement, BOC Group met à disposition les enregistrements de toutes les présentations. Ces enregistrements sont accessibles et peuvent être visionnés à la demande sur la page consacrée à cet évènement.

À propos de BOC Group

BOC Group développe et commercialise des logiciels de modélisation d'entreprise et de cartographie de pointe dans le domaine du BPM, de l'EA et du GRC, ainsi que des services pour une gestion efficace et digitale des actifs de votre organisation. Nos outils sont basés sur l'interconnectivité et la collaboration. Ils s'adaptent facilement à vos besoins et peuvent s'intégrer à un grand nombre d'autres applications.

Nous fournissons nos produits et services grâce à plus de 270 employés répartis entre Athènes, Berlin, Dublin, Madrid, Paris, Vienne, Varsovie et Winterthour, avec plus de 120 partenaires dans le monde entier.

