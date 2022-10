True Global Ventures investit un total de 38 millions de dollars dans Animoca Brands, leader du Web3





Les fonds 4 Plus et Follow On (FoF 4 Plus) de True Global Ventures annoncent aujourd'hui un investissement total de 38 millions de dollars, dont 16 millions de dollars achetés sur le marché secondaire. TGV a précédemment communiqué un investissement de 17 millions de dollars, ce qui signifie que nous avons investi 21 millions de dollars supplémentaires.

Animoca Brands a récemment levé une émission d'obligations convertibles à hauteur de 110 millions de dollars, opération menée par Temasek, Bayou Capital et GGV, à laquelle TGV a également participé.

Les partenaires de TGV présents dans 20 villes du monde entier soutiennent la mission d'Animoca Brands, qui consiste à délivrer des droits de propriété numérique aux joueurs et aux internautes du monde entier, en menant le modèle « play-and-earn » de l'économie des créateurs et en contribuant à l'écosystème de constructeurs Web3 du métavers ouvert.

Globalement, Animoca Brands a connu une croissance rapide de son chiffre d'affaire grâce à ses principales unités opérationnelles, notamment Yuga Labs / Ape Coin, The Sandbox, REVV ecosystem, Blowfish, Darewise (Life Beyond), et récemment Tiny Tap. Animoca Brands a réalisé 380 investissements au total.

TGV a été un bailleur de fonds de la première heure d'Animoca Brands depuis début 2019. L'entreprise est passée au statut de licorne en mai 2021.

Kelly Choo, commanditée de TGV, signale : « Nous sommes heureux d'investir à grande échelle dans le Web3, dans une entreprise leader comme Animoca ».

Du?an Stojanovi?, commandité de TGV, ajoute : « C'est le plus gros investissement que TGV ait jamais réalisé dans une entreprise car nous voyons se profiler un grand potentiel de croissance avec une adoption massive. Avec le fonds Follow On nouvellement créé, nous investissons dans les meilleures des 15 entreprises de notre portefeuille dans le fonds de base 4 Plus de TGV ».

Yat Siu, cofondateur et président exécutif d'Animoca Brands, était à Paris la semaine dernière pour la 62e conférence de TGV et a signalé : « TGV est un ami et un merveilleux soutien de l'entreprise et de son écosystème comme The Sandbox depuis 2019 ; nous nous sentons très honorés qu'ils continuent à soutenir Animoca Brands dans sa mission visant à délivrer partout dans le monde de véritables droits de propriété numérique ! »

Outre Animoca Brands, le fonds de base 4 Plus de TGV a également investi dans d'autres entreprises leaders comme The Sandbox (filiale d'Animoca Brands), Forge Global, Chromaway, Coinhouse, GCEX, Chronicled, Enjinstarter, Iomob, Dedoco, etc.

Le fonds 4 Plus Follow On de TGV se concentre sur l'investissement de la majeure partie de son capital dans des sociétés sélectionnées du fonds de base 4 Plus de TGV. Le fond 4 Plus Follow On de TGV envisagera d'effectuer des investissements supplémentaires dans d'autres projets Web3 en phase finale, si l'occasion se présente.

À propos d'Animoca Brands

Animoca Brands, lauréate du Deloitte Tech Fast dans le classement du Financial Times des entreprises de la région Asie-Pacifique ayant enregistré la plus forte croissance en 2021, est un leader du divertissement numérique, de la blockchain et de la gamification et s'efforçe de faire progresser les droits de propriété numérique et de contribuer à l'établissement du métavers ouvert. L'entreprise développe et publie un vaste portefeuille de produits, notamment le token REVV et le token SAND ; des jeux originaux, notamment The Sandbox, Crazy Kings et Crazy Defense Heroes, et des produits utilisant des propriétés intellectuelles populaires, notamment Disney, WWE, Snoop Dogg, The Walking Dead, Power Rangers, MotoGPtm et Formula E. Elle possède de nombreuses filiales, parmi lesquelles The Sandbox, Blowfish Studios, Quidd, GAMEE, nWay, Pixowl, Forj, Lympo, Grease Monkey Games, Eden Games, Darewise Entertainment, Notre Game, et TinyTap. Animoca Brands possède un portefeuille croissant comportant plus de 340 investissements, notamment Colossal, Axie Infinity, OpenSea, Dapper Labs (NBA Top Shot), Yield Guild Games, Harmony, Alien Worlds, Star Atlas, etc. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.animocabrands.com ou suivez-nous sur Twitter ou Facebook.

À propos de True Global Ventures

Le fond de TGV 4 Plus Follow On (FoF 4 Plus de TGV) a réalisé sa première clôture en juin 2022 avec 146 millions de dollars. le FoF 4 Plus de TGV compte 15 commandités (GP) qui dirigent le fonds et son comité d'investissement, investissant plus de 62 millions de dollars de leurs propres ressources dans le fonds. Cela marque un engagement total des GP avec plus de 40 % de la taille totale du fonds et, en moyenne, plus de 4 millions de dollars par GP. Le FoF 4 Plus de TGV est axé sur l'investissement de la majeure partie de son capital dans des sociétés sélectionnées du fonds de base 4 Plus de TGV. Les entreprises du portefeuille actuel comprennent Animoca Brands, The Sandbox, Forge Global, Chromaway, Coinhouse, GCEX, Chronicled, Enjinstarter, Iomob et Dedoco. Les entreprises du portefeuille exploitent les technologies Web3, en intégrant la blockchain comme avantage concurrentiel pour favoriser le changement avec des produits qui ont fait leurs preuves. TGV est un fonds de distribution présent dans 20 villes, notamment à Singapour, Hong Kong, Taipei, Dubaï, Abu Dhabi, Stockholm, Paris, Luxembourg, Madrid, Varsovie, New York, San Francisco et Vancouver.

Rendez-vous sur notre site www.tgv4plus.com, et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

