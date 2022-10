Début de partage des solutions de CHINT pour la réduction de l'empreinte carbone alors que la campagne mondiale touche à sa fin





La société CHINT Limitless a clôturé avec succès sa saison de branding mondial, au cours de laquelle elle a réalisé des progrès dans le partage de solutions de réduction de l'empreinte carbone dans plus de dix pays et régions différents. Elle a de même entrepris d'explorer de nouvelles voies pour permettre aux entreprises chinoises de communiquer avec des entreprises à l'étranger. « CHINT est profondément enracinée dans le marché mondial de l'énergie électrique et explore constamment le plus grand potentiel de transformation de l'énergie. Nous aspirons à nous engager dans le partage de concepts innovants et d'opportunités liées à au domaine de l'électricité à travers le monde, et de travailler conjointement avec d'autres entreprises pour créer un monde plus vert », a commenté la PDG de CHINT Electrics, Mme Lily Zhang.

Englobant plusieurs continents d'est en ouest, ainsi que les pays des hémisphères nord et sud, sur une période de près de 100 jours, CHINT a fait appel avec enthousiasme à la participation de ses partenaires mondiaux, en combinant des méthodes en ligne et en personne et en organisant des sommets de promotion de marques, des visites en magasin, des affichages, des déballages en direct, des initiatives vertes et d'autres moyens similaires. Selon les chiffres, près de 100 magasins exclusifs de CHINT sur les 5 continents, d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine ont répondu à l'appel, et ont par la suite fait appel à leur tour au soutien de partenaires clients dans des domaines tels que les solutions solaires, les centres de données, les composants de chauffage, ventilation et climatisation et de basse tension, le tout dans le but de révéler des solutions de réduction des émissions de carbone au sein de l'industrie.

En Espagne, CHINT et les associations électriques locales ont organisé conjointement un webinaire pour discuter des caractéristiques techniques et des scénarios d'application de l'industrie en prenant les produits de CHINT comme exemple ; En Indonésie, CHINT et ses partenaires locaux ont uni leurs forces et se sont engagés à partager leurs connaissances et leur expertise avec plus de 150 électriciens.

À l'heure actuelle, le développement durable est devenu un enjeu mondial et le secteur de l'énergie est à l'avant-garde en matière de réduction de l'empreinte carbone. CHINT se consacre à devenir un leader mondial en tant que fournisseur de solutions énergétiques intelligentes. La société mettra au travail ses 38 années d'expertise dans l'industrie pour répondre au besoin mondial en énergie verte, électricité intelligente et réduction intelligente du carbone, jouant pleinement le rôle du leadership cumulatif de l'industrie et mettant en valeur les capacités d'ingénierie et de mise en oeuvre de projets. Elle a de même collaboré de manière proactive avec les partenaires commerciaux dans plus de 140 pays et régions à travers le monde, contribuant à la transition énergétique mondiale des solutions de CHINT.

