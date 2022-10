Semaine pour l'école publique 2022 - Hommage aux personnels de soutien, administratif et professionnel





MONTRÉAL, le 2 oct. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Semaine pour l'école publique (SPEP) 2022, le comité éducation du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN (CCMM?CSN) souhaite souligner le dévouement des personnels de soutien, administratif et professionnel envers la santé, le bien-être, la réussite et la qualité de vie à l'école des élèves. Sans l'apport de ces personnels, aucune école ne pourrait remplir convenablement sa mission.

Au moment où nous célébrons l'école publique québécoise, rappelons-nous à quel point nous sommes redevables à l'ensemble de ces travailleuses et travailleurs pour la bonne marche de notre système scolaire. Les personnels administratifs, techniques, paratechniques, d'adaptation scolaire, des services de garde, de surveillance, des services d'entretien ménager et d'entretien physique, du transport et des cafétérias méritent toute notre reconnaissance et notre solidarité. Même s'ils exercent souvent leur travail dans l'ombre, celui-ci n'en demeure pas moins absolument crucial pour la réussite éducative, sociale et personnelle des élèves.

Grâce à leur travail, les écoles publiques du Québec constituent un milieu irremplaçable pour le développement des enfants et des jeunes d'ici. Le réseau des écoles publiques a été mis à mal au cours des dernières années par l'adoption de lois qui sont loin d'aller dans le sens des principes démocratiques et sociaux qui sont les nôtres. Il nous paraît donc nécessaire de réaffirmer aujourd'hui notre conviction que l'école publique doit offrir un enseignement accessible et de qualité à l'ensemble des élèves, dans des conditions sécuritaires et sous le contrôle démocratique de la communauté.

Nous devons redoubler de vigilance afin de protéger notre école de celles et ceux qui, sous prétexte de vouloir répondre aux besoins du marché de l'emploi, menacent d'en dénaturer la mission. Loin d'encourager la culture de la concurrence et de la compétition, l'école québécoise doit au contraire contribuer à faire en sorte que les élèves développent les valeurs d'ouverture, d'empathie et de solidarité qui sont à la base de tout progrès social.

Toutes et tous ensemble, serrons-nous les coudes afin de protéger l'école publique québécoise de ces dérives, au bénéfice des jeunes et moins jeunes à qui elle permet d'entrevoir l'avenir avec confiance et espoir.C'est l'ensemble de la communauté, au premier titre le personnel des écoles publiques du Québec, qui peut faire en sorte que nos institutions remplissent la mission émancipatrice que nous leur avons donnée.

Solidarité !

Nancy Turgeon

Responsable du comité éducation

Conseil central du Montréal métropolitain-CSN;

Bertrand Guibord

Secrétaire général

Responsable du dossier éducation

Conseil central du Montréal métropolitain?CSN

SOURCE Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN)

Communiqué envoyé le 2 octobre 2022 à 07:00 et diffusé par :