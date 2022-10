CGTN : La Chine et l'Argentine s'engagent à promouvoir une communauté partageant un avenir commun





BEIJING, le 1er oct. 2022 /CNW/ - Un forum favorisant les échanges culturels entre la Chine et l'Argentine s'est tenu à Beijing ce mercredi. De hauts fonctionnaires des deux pays s'y sont engagés à promouvoir le concept d'une communauté partageant un avenir commun.

Le forum de haut niveau sur les échanges culturels entre la Chine et l'Argentine a lieu au moment où les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Le président chinois Xi Jinping et son homologue argentin Alberto Fernandez ont envoyé des lettres de félicitations aux organisateurs du forum.

« Au cours des cinquante dernières années, les relations entre la Chine et l'Argentine ont résisté aux épreuves découlant de l'évolution de l'environnement international, témoignant de l'unité et du développement mutuel qui existe entre les pays en développement et les économies émergentes », a déclaré Xi Jinping dans sa lettre.

Notant que le développement complet et rapide des liens bilatéraux reflète la vitalité des relations entre la Chine et l'Amérique latine, Xi Jinping a exprimé l'espoir que les participants au forum mettent en commun leur sagesse et établissent un consensus pour aider à écrire un nouveau chapitre dans le partenariat stratégique bilatéral global et contribuer à l'édification d'une communauté avec un avenir partagé pour la Chine, l'Amérique latine et l'humanité dans cette nouvelle ère.

Alberto Fernandez a expliqué que la coopération médiatique très accomplie entre les deux pays a permis l'émergence d'une entente mutuelle entre les deux peuples, et il attend avec impatience l'approfondissement de la coopération bilatérale afin de renforcer davantage le partenariat stratégique global entre la Chine et l'Argentine.

Plus d'une centaine de représentants de la Chine et de l'Argentine ont participé au forum, qui était organisé conjointement par le China Media Group et Public Media of the Nation d'Argentine. Il s'agit de l'un de nombreux événements prévus en 2022 qui marquent l'amitié existant entre les deux pays.

Le ministre argentin des Affaires étrangères, Santiago Cafiero, a déclaré lors du forum que les nombreux accords conclus entre les deux pays, comme l'accord de coopération entre la province argentine de Buenos Aires et la province chinoise du Sichuan, renforceront davantage la collaboration commerciale et financière bilatérale.

« Les provinces de Buenos Aires et du Sichuan ont une importance économique considérable », a affirmé Santiago Cafiero, ajoutant que leur collaboration marque une grande réussite dans le partenariat stratégique global entre la Chine et l'Argentine.

Coopération et échanges fructueux

La Chine et l'Argentine ont établi des liens diplomatiques en mars 1972. En vertu des principes du mouvement des non-alignés, les deux pays ont réalisé des progrès importants dans leur poursuite d'un programme de coopération.

En 2004, les deux pays ont signé une série d'accords qui ont considérablement stimulé la coopération économique. Le commerce bilatéral a connu une croissance rapide au cours des deux dernières décennies, la Chine étant devenue le principal partenaire commercial de l'Argentine en avril 2020.

En novembre 2018, le président Xi Jinping a effectué une visite d'État en Argentine, où il a également assisté au Sommet du Groupe des 20. Plus de 30 accords concernant le secteur agricole et ententes d'investissement ont été annoncés au cours de cette visite.

Dans une lettre adressée à Xi Jinping en janvier 2022, Alberto Fernandez a déclaré que les pays doivent être unis, se respecter et se soutenir les uns les autres pour mieux faire face aux perturbations dues à la pandémie, et s'engager à construire une communauté avec un avenir commun pour le bien de l'humanité, un concept proposé par le président chinois.

Alberto Fernandez a ensuite assisté à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Pékin, où des représentants chinois et argentins ont également signé un protocole d'entente (PE) concernant la « Belt and Road Initiative » (BRI), faisant du pays d'Amérique latine un partenaire officiel de la BRI.

Outre le protocole d'entente, les deux pays ont également signé des ententes de coopération touchant plus d'une dizaine de domaines, notamment le lotissement écologique, l'économie numérique, l'aérospatiale, le système de navigation et de positionnement par satellites BeiDou, l'innovation technologique et l'agriculture.

