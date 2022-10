Guide Sensmart présente sa dernière innovation, la caméra thermique à clip, au salon ADIHEX 2022





WUHAN, Chine, 1er octobre 2022 /PRNewswire/ -- ADIHX, le plus grand salon de la chasse, de l'équitation et de la préservation du patrimoine au Moyen-Orient et en Afrique, bat son plein au Centre national des expositions d'Abou Dabi. Guide Sensmart, le principal fabricant de caméras thermiques, marque son apparition dans le Hall 11 en tant qu'excellent producteur de caméras thermiques hautes performances.

À l'occasion de la 19e édition de l'événement, Guide Sensmart présente sa gamme de produits aux amateurs de chasse. Il s'agit des monoculaires d'imagerie thermique Guide TK Gen2 et TD, des jumelles d'imagerie thermique de la série TN, des lunettes thermiques TS et TU, et de la dernière innovation, l'accessoire à clip pour la caméra thermique de la série TA Gen2 Aquila. Les séries TK Gen2 et TD sont optimales pour répondre aux différents besoins des chasseurs, des explorateurs de la nature et des professionnels. La série TN est l'outil idéal pour les chasseurs, les observateurs de la faune et les professionnels de la recherche et du sauvetage. Les lunettes TS et le TU sont indispensables pour un chasseur qui recherche l'efficacité et la précision ultimes. La nouvelle série TA conviendra parfaitement aux chasseurs.

La fixation de la lunette thermique TA Gen2 transforme une optique de jour en un dispositif thermique complet. Elle offre des capacités de visée supérieures et une excellente acquisition de cible en utilisant les technologies d'imagerie à signature thermique pour aider les utilisateurs à acquérir et à localiser des cibles dans des conditions de faible luminosité ou de nuit. Ses détecteurs d'imagerie thermique améliorés de 17 ?m et 12 µm avec des résolutions de 400 x 300 et 640 x 480 pixels respectivement fournissent une image exceptionnellement nette et une excellente sensibilité thermique dans toutes les conditions difficiles. Les doubles algorithmes, le TDE-Tech et le PureIR, augmentent la clarté de l'imagerie et le détail global de l'image, apportant un champ de vision plus net et plus détaillé, ainsi que de meilleures capacités d'identification des objets. La batterie standard 18650 assure une puissance suffisante pour 7 heures de fonctionnement, et le remplacement simple et rapide de la batterie permet une observation continue sans interruption. Les trois modes de scène et les six palettes de couleurs permettent aux utilisateurs d'observer leur champ de vision plus efficacement et d'adapter l'appareil aux situations d'observation changeantes.

Hormis l'ADIHX, la Coupe du Monde de la FIFA 2022 devrait débuter au Qatar en novembre. Attendons avec impatience ce tournoi.

À propos de Guide Sensmart

Guide Sensmart est une filiale de Guide Infrared (SZ.002414), le leader mondial des systèmes d'imagerie thermique infrarouge avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie infrarouge et une capacité de production de masse. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.guideir.com/.

