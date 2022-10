La Société des musées du Québec décerne ses Prix 2022





ROBERVAL, QC, le 29 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du colloque Musées et transition socioécologique, la Société des musées du Québec (SMQ) a procédé à la cérémonie de remise des Prix Excellence qui s'est déroulée à l'Hôtel Château Roberval, ce jeudi 29 septembre 2022.

Cette année encore, le jury a constaté la très grande qualité des réalisations du réseau muséal québécois et a décerné un total de sept prix dont un Prix Carrière, cinq Prix Excellence et un Prix Télé-Québec - Coup de coeur du jury. Rappelons que les Prix SMQ visent à reconnaître l'excellence des pratiques muséales et à récompenser des réalisations qui ont contribué, de façon significative, à l'avancement de la muséologie québécoise.

PRIX SMQ 2022

Le Prix Carrière a été décerné à Anne-Marie Zeppetelli afin de souligner la carrière remarquable d'une muséologue engagée et dédiée à la conservation des oeuvres et des collections au bénéfice de la collectivité et de la postérité.

a été décerné à Anne-Marie Zeppetelli afin de souligner la carrière remarquable d'une muséologue engagée et dédiée à la conservation des oeuvres et des collections au bénéfice de la collectivité et de la postérité. Le Prix Excellence - catégorie 2 , a été attribué, ex aequo, au Musée McCord Stewart pour son exposition Voix autochtones d'aujourd'hui : savoir, trauma, résilience et au Musée de la civilisation pour son exposition Ô merde !

, a été attribué, ex aequo, au Musée pour son exposition et au Musée de la civilisation pour son exposition Le Prix Excellence - catégorie 3 , a récompensé le Centre des sciences de Montréal pour l'exposition Mini Mondo .

, a récompensé le Centre des sciences de Montréal pour l'exposition . Le Prix Excellence - catégorie 4 , a été décerné au Musée du Bas-Saint-Laurent pour leur exposition Rita Letendre , Lignes de force / Lines of Strenght

, a été décerné au Musée du Bas-Saint-Laurent pour leur exposition Le Prix Excellence - catégorie 5 , a été décerné au Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier pour le balado Joseph-Armand Bombardier , au-delà de l'inventeur .

, a été décerné au Musée de l'ingéniosité J. pour le balado . Enfin, le Prix Télé-Québec - Coup de coeur du jury a récompensé Boréalis - Centre d'histoire de l'industrie papetière

En prélude à la cérémonie, le président des Prix SMQ 2022, Jean-François Royal, directeur du conseil d'administration, et Josée Grandmont, présidente du comité des Prix de la SMQ 2022, ont chaleureusement remercié les membres du jury : Marie-Claude Gamache, directrice générale du Musée maritime du Québec - Capitaine J.E Bernier; Catherine Lafranchise, directrice de la DRAC - Art actuel Drummondville, Olivier Grant, chef de section | Animation et mouvement citoyen au Jardin botanique | Espace pour la vie, et Christian Marcotte, directeur général au Musée des cultures du monde.

