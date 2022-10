Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce pour aider les communautés noires du Canada





GATINEAU, QC, le 1er oct. 2022 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, à Paul Chiang, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et député de Markham-Unionville, et à Arielle Kayabaga, députée de London Ouest.

Un point de presse suivra l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le lundi 3 octobre 2022



Heure : 9 h 30 (HAE)

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 8 h 30 (HAE) le lundi 3 octobre 2022. Les personnes inscrites recevront le lien Zoom.

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 1 octobre 2022 à 09:55 et diffusé par :