Déclaration du premier ministre à l'occasion du Mois de l'histoire des femmes





OTTAWA, ON, le 1er oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Mois de l'histoire des femmes :

« Tout au long de notre histoire, les femmes ont joué un rôle de premier plan dans le façonnement du Canada. En octobre 2022, nous soulignons le 30e anniversaire du Mois de l'histoire des femmes, une occasion de célébrer les réalisations exceptionnelles des femmes qui ont contribué à créer un pays plus juste, et de reconnaître le travail qu'il reste à faire.

« Le thème de cette année - Elle m'a ouvert la voie - rend hommage aux pionnières qui ont fait entendre leur voix en tant qu'agents de changement dans des domaines où elles étaient sous-représentées, notamment les arts, l'éducation et la politique, et qui ont contribué à la réussite des femmes et des filles qui les ont suivies. Qu'il s'agisse de femmes comme Rosemary Brown, première femme noire au Canada à siéger au sein d'une assemblée législative provinciale, qui a incité d'autres femmes à se lancer en politique, ou de Sheila Watt-Cloutier, candidate au prix Nobel de la paix et militante inuite, qui a établi le lien entre les changements climatiques et les droits de la personne, le Canada est un pays meilleur grâce au travail acharné et à la détermination de ces pionnières.

« Nous avons réalisé de grands progrès depuis le premier Mois de l'histoire des femmes, il y a 30 ans. Au Canada, grâce au travail inlassable des militantes et des mouvements féministes, les femmes ont acquis le droit de choisir et obtenu des congés parentaux rémunérés. De plus, dans les milieux de travail sous réglementation fédérale, leur droit de recevoir le même salaire que leurs collègues masculins est maintenant respecté. Plus tôt cette année, le taux d'emploi chez les femmes de 25 à 54 ans a atteint un record sans précédent, ce qui stimule la croissance économique dans l'ensemble du pays.

« Nous devons continuer d'éliminer les obstacles systémiques auxquels se heurtent les femmes. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada donne suite à sa promesse de créer un réseau pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Grâce à cette initiative, les frais des services de garde réglementés sont réduits dès cette année, et cette réduction se poursuivra jusqu'à ce que les frais de garde s'établissent en moyenne à 10 dollars par jour d'un océan à l'autre dans les prochaines années.

« En outre, nous sommes résolus à favoriser l'autonomisation des femmes et des filles dans le monde, car elle contribue à réduire la pauvreté et à promouvoir le bien-être. En continuant de promouvoir l'égalité des sexes, notamment par le biais de la Politique d'aide internationale féministe du Canada, nous allons continuer d'investir pour nous attaquer aux causes profondes des inégalités, y compris l'accès à des services de garde d'enfants abordables et aux services essentiels de santé sexuelle et reproductive, et contribuer à éliminer les obstacles pour les 30 prochaines années et au-delà.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi encourageons tous les Canadiens à utiliser le mot-clic #MoisHistoireFemmes pour apprendre et faire apprendre l'histoire des femmes qui ont façonné et qui façonnent encore notre pays. Ce mois-ci et chaque mois, célébrons les nombreuses femmes qui marquent l'histoire et qui bâtissent un Canada meilleur pour tous. »

