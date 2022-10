Ville-Marie déploie des mesures supplémentaires afin de protéger les résidences pour aîné-e-s





MONTRÉAL, le 1er oct. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Journée internationale des aîné-e-s, l'arrondissement de Ville-Marie annonce l'adoption des modifications au règlement de zonage qui visent à protéger les résidences pour personnes aînées sur son territoire, en interdisant la conversion des résidences qui offrent des services de santé, incluant les résidences privées pour aînés (RPA), en un autre usage résidentiel privé ou en un usage commercial.

Plus concrètement, la modification réglementaire vise à introduire un nouvel usage « habitation avec service de soins de santé » et à encadrer cet usage dans tous les secteurs où un usage résidentiel est autorisé. Avec l'introduction de ce nouvel usage, l'arrondissement vient également interdire la conversion de plein droit de ce type de résidences, ayant pour effet de réduire leur vulnérabilité aux aléas du marché immobilier, notamment.

Ces mesures concrètes ajoutent donc une protection supplémentaire pour la préservation de l'offre de résidences de personnes âgées dans l'arrondissement de Ville-Marie, qui de par son aspect central et la présence de nombreuses infrastructures et services, est fortement sujet à l'augmentation des valeurs immobilières. Ainsi, il était devenu impératif que les logements offrant des services de soins de santé soient protégés. En effet, le fait de limiter les conversions permet de conserver un bassin de logements adaptés et d'habitations offrant des services de soins de santé.

« Nous avons tous été choqué-e-s de voir des personnes âgées menacées d'être privées de services de santé dans leur lieu de résidence. Même si les résidences pour aîné-e-s relèvent du gouvernement du Québec, il était essentiel pour notre administration de développer de nouveaux outils pour protéger les milieux de vie des aînés. Nous avons un centre-ville habité, alors nous voulons nous assurer que tout le monde y garde sa place et cela inclut évidemment les aîné-e-s. En interdisant les conversions de ces bâtiments, nous souhaitons assurer aux aîné-e-s des soins de santé de proximité, la stabilité et la vie de quartier auxquels ils aspirent », a commenté la mairesse Valérie Plante.

« Nous sommes ravi-e-s d'avoir trouvé un moyen, dans les limites de nos pouvoirs, pour protéger les résidences d'aîné-e-s. J'ai une pensée toute particulière pour la résidence Mont-Carmel, qui s'est mobilisée afin de protéger leur résidence et qui a été une grande source d'inspiration pour tout le monde. Aussi, nous nous faisons un devoir d'être proactifs pour leur emboîter le pas, avec cette mesure pour l'ensemble du territoire, tout en poursuivant nos efforts à différents égards pour répondre aux besoins et aux aspirations des personnes aînées dans Ville-Marie », ajoute Robert Beaudry, conseiller de la Ville pour le district de Saint-Jacques, et responsable de l'urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Un mouvement à l'échelle de la métropole

Les arrondissements du Sud-Ouest, Lachine, Verdun, Plateau-Mont-Royal, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et Mercier-Hochelaga-Maisonneuve ont également emboîté le pas avec des modifications réglementaires similaires. Quant à eux, les arrondissements de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Rosemont-La Petite-Patrie et Ahuntsic-Cartierville s'engagent à adopter des réglementations locales en ce sens au cours de l'automne.

Des mesures supplémentaires et complémentaires pour les aîné-e-s

L'arrondissement de Ville-Marie a procédé au déploiement de différentes mesures d'apaisement, dont la construction de saillies de trottoirs pour sécuriser les intersections, l'installation de bollards de rétrécissement et la mise en place de dos d'âne. Il est prévu de déployer davantage de ces mesures dans les mois et années à venir afin de sécuriser les déplacements à pied des personnes âgées.

Active dans la concertation pour répondre aux besoins de cette population, notamment au sein du Regroupement des organismes pour aînés des faubourgs, Ville-Marie soutient également différentes organisations pour le développement de services et d'activités pour les personnes aînées.

