JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES AÎNÉES - « AVEC EUX, POUR EUX »





MONTRÉAL, le 1er oct. 2022 /CNW Telbec/ - Alors que le thème de la journée internationale des personnes aînés est « Avec eux, pour eux », l'Association québécoise des centres communautaires pour aînés (AQCCA) est heureuse de rappeler que les Centres communautaires pour aînés (CCA), dont les actions reposent sur l'approche « par, pour et avec » sont des milieux d'appartenance et d'implication qui contribuent à l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées et à leur maintien dans la communauté! Agissant principalement en prévention, les CCA sont présents, à l'écoute et à proximité de plus de 73 000 aînés grâce à l'implication à travers le Québec de plus de 9000 bénévoles et près de 700 employés de toutes générations qui oeuvrent quotidiennement à leur bien-être.

Qu'est-ce qu'un CCA? Un CCA est un organisme à but non lucratif destiné aux personnes aînées qui veulent demeurer socialement actives et/ou qui ont besoin de services favorisant leur maintien dans la communauté.

Le centre se développe en fonction des besoins et aspirations des aînés de la communauté qu'il dessert. Il constitue un milieu de vie social, éducatif et communautaire où les aînés se regroupent et se donnent ensemble des moyens pour conserver ou reconquérir leur autonomie. Dans cet esprit, chaque centre est unique et l'approche préconisée, « par, pour et avec », valorise l'appropriation du pouvoir d'agir (empowerment) des aînés.

Le point d'ancrage d'un centre est le bénévolat réalisé par les personnes aînées. Celles-ci s'engagent dans la vie de l'organisme en participant au processus décisionnel, en s'impliquant dans la conception, la mise en oeuvre et la livraison d'activités et de services. Cette structure fait appel au savoir et au savoir-faire des aînés qui contribuent ainsi à l'amélioration de leur qualité de vie. Par leur implication, les aînés participent à l'enrichissement de leur collectivité et à la consolidation du tissu social qui la compose.

En ce 1er octobre Journée internationale des personnes aînées, la population est invitée à découvrir les Centres communautaires pour aînés en consultant ce répertoire des membres de l'AQCCA. Allez voir les programmations d'activités et les offres de services de ces milieux d'appartenance et d'implication dynamiques!

L'Association québécoise des centres communautaires pour aînés (AQCCA) est un organisme sans but lucratif regroupant une soixantaine d'organismes affiliés présents dans quatorze (14) régions au Québec. Elle est l'unique regroupement de ce genre au Québec et assume ainsi un rôle important de soutien et de promotion pour ses membres.

Site Internet : www.aqcca.org

SOURCE Association québécoise des centres communautaires pour aînés (AQCCA)

Communiqué envoyé le 1 octobre 2022 à 06:00 et diffusé par :