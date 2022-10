CCTV+ : La Chine et l'Argentine organisent un forum de haut vol sur les échanges culturels





PÉKIN, 1 Octobre 2022 /PRNewswire/ -- La Chine et l'Argentine ont tenu un forum de haut vol sur les échanges culturels à Pékin mercredi dernier.

Huang Kunming, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste de Chine (PCC) et chef du service de publicité du Comité central du PCC, a assisté au forum vendredi dernier à Pékin et prononcé un discours.

Lisant la lettre de félicitations du président chinois Xi Jinping au forum, Huang Kunming a noté que les lettres envoyées par Xi Jinping et par le président argentin Alberto Fernandez démontraient l'importance énorme que les deux dirigeants accordent à la coopération entre la Chine et l'Argentine dans cette nouvelle ère, et leurs profonds espoirs d'approfondir un partenariat stratégique bilatéral complet et de faire progresser les échanges entre les peuples, les échanges culturels et la coopération.

Il a déclaré que la Chine et l'Argentine, deux marchés émergents importants et deux pays en développement, étaient confrontées aux tâches importantes liées à la reprise économique après la pandémie et à l'amélioration des moyens de subsistance et du bien-être des populations.

La Chine espère que les peuples des deux pays travailleront main dans la main pour promouvoir la prospérité, sauvegarder la paix et le développement, faciliter la coopération économique et commerciale, et approfondir l'amitié Chine-Argentine, a déclaré le responsable.

Les deux pays devraient approfondir les échanges entre les peuples et les échanges culturels, mais aussi organiser des échanges et une coopération dans différents domaines, à tous les niveaux, a déclaré Huang Kunming, ajoutant que les deux peuples devraient également améliorer leur compréhension mutuelle et leur amitié.

Les deux parties devraient renforcer la communication et la coopération, promouvoir ensemble l'équité et la justice, et créer un contexte d'opinion publique juste, objectif, positif et sain afin d'injecter plus d'énergie positive dans la construction d'un avenir commun pour la Chine et l'Amérique latine, mais aussi pour l'humanité dans cette nouvelle ère, a déclaré Huang Kunming.

Dans le cadre d'une série d'activités marquant le 50e anniversaire de l'établissement de liens diplomatiques entre les deux pays, le forum de haut vol, co-organisé par China Media Group (CMG) et le Secrétariat des médias et de la communication publique de l'Argentine, a attiré plus de 100 représentants en ligne et en présentiel.

Lien : https://youtu.be/RXwU6lBov0U

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=RXwU6lBov0U

