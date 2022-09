Déclaration de Guy Laliberté, fondateur du Cirque du Soleil, Fondation One Drop et Lune Rouge - Hommage à Franco Dragone





MONTRÉAL, le 30 sept. 2022

Mon cher ami Franco, je suis bouleversé d'apprendre ton départ... Du premier jour de notre rencontre au Cirque du Soleil en 1985, en passant par nos multiples rencontres créatives, nous avons rêvé ensemble et eu la chance et le plaisir de réaliser certains de nos rêves les plus fous. "O" en fait partie et je crois pouvoir affirmer, en toute humilité, que ce spectacle restera sans aucun doute dans les annales du divertissement comme étant un chef-d'oeuvre technique et artistique.

La création est un phénomène qui part du coeur, un langage que tu connaissais bien, toi le grand romantique et l'artiste engagé que tu étais. Je me trouve privilégié d'avoir pu développer cette complicité créative et cette amitié avec toi, au fil du temps. De t'avoir inspiré et d'avoir été inspiré par toi...

Ton départ nous rappelle à quel point la vraie richesse réside dans ce qui compte vraiment: la famille, les amis et la santé. Le milieu du divertissement vient de perdre un grand créateur, mais tes enfants et tes proches viennent de perdre un grand homme et je souhaite leur offrir mes plus profondes sympathies.

Merci pour toutes les belles émotions que tu as apportées dans ce monde; je n'ai aucun doute que tu vas continuer à apporter cette touche qui t'est unique, peu importe là où tu es maintenant. Doux repos à toi.

Ton ami,

Guy

SOURCE Guy Laliberté

Communiqué envoyé le 30 septembre 2022