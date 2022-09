Avis à tous les amateurs de saké: le 1er octobre est la Journée du saké, alors... Kampai! (qui signifie « Santé » en japonais)





Il existe d'innombrables événements dans le monde entier qui célèbrent les délices du vin et de la bière. Le 1er octobre est connu comme la « Journée du saké », durant laquelle les amateurs de saké du monde entier se rassemblent, dégustent et apprécient cette délicieuse boisson.

La Journée du saké a été fixée au 1er octobre par la Japan Sake and Shochu Makers Association (JSS), la plus grande organisation de l'industrie du saké au Japon, dont les membres regroupent quelque 1 700 producteurs de saké, Honkaku Shochu, Awamori et Hon-Mirin. Le choix de cette date s'explique par le fait que le 1er octobre marque le début de la nouvelle saison de brassage avec des cultures de riz fraîchement récoltées.

Pour la Journée du saké du 1er octobre, des événements célébrant le saké ont été planifiés dans le monde entier.

Au Japon, l'événement « Kampai! with Sake Week » se déroulera pendant dix jours autour de la Journée du saké le 1er octobre, où la JSS, les organisations préfectorales du saké, les brasseries, les restaurants, les magasins de spiritueux et les amateurs de saké lèveront leur verre pour célébrer les merveilles du saké.

Devant le succès grandissant de la célébration des merveilles du saké dans le monde entier, pourquoi ne pas essayer de rechercher sur internet la Journée du saké pour trouver un événement près de chez vous.

JSS diffusera un événement en ligne « Kampai! with Sake! » sur YouTube Live à partir de 18h00 (JST) le 1er octobre 2022. À 19h00, les téléspectateurs pourront assister à « Kampai! with Sake! », quel que soit l'endroit où ils se trouvent. L'événement inclura également des messages vidéo d'amateurs de saké du monde entier, ainsi qu'un flux en direct de l'événement du Salon du saké à Paris.

Le saké a longtemps été considéré comme l'une des plus belles offrandes aux dieux, et « Kampai » représente la volonté du peuple de ne faire qu'un en présence de ces esprits.

Nous sommes impatients de trinquer avec tout le monde le 1er octobre !

Vidéo « Smile with Sake » :https://www.youtube.com/watch?v=5BAq92S3eIk

Liens SNS de la Japan Sake and Shochu Makers Association :

FB : https://www.facebook.com/japansakeshochu

IG : https://www.instagram.com/japansakeshochu_en/

YouTube : https://www.youtube.com/user/JapanSakeOfficial

Twitter : https://twitter.com/jss_sake_en

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 septembre 2022 à 17:20 et diffusé par :